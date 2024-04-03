Eskişehir Valiliği, Çocuk İstismarına Karşı Çalışmaları Açıkladı

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Eskişehir Valiliği, çocukların dilendirilmesi ve çalıştırılması kapsamında mart ayında yapılan çalışmalar hakkında detaylı bilgi paylaştı.

Valilik Genel Emri ile Eskişehir genelinde, çocukların sokakta çalıştırılması, dilendirilmesi ve dış çevrenin olumsuzluklarına maruz bırakılması; dilenerek duygu istismarı yapan kişilerden ve bu suça alet edilen çocuklardan vatandaşlarca; kağıt mendil, su, çiçek veya hizmet satın alınması, bu kişilere para verilmesi yasaklandı. Kolluk güçleri, zabıta birimleri ve Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde kurulmuş olan ekiplerce, kentte denetimler yapılıyor.

Bu kapsamda Mart ayında yapılan denetimlerde; sokakta çalıştırılan veya dilendirilen 16 çocuk tespit edildi. Denetim yapan ekiplerce bahse konu çocuklar İl Çocuk Kabul Merkezi'ne teslim edildi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün uzman meslek memurları ve pedagoglarca, bu çocukların ailelerine hane ziyareti gerçekleştirilerek gerekli inceleme çalışması yapıldı. Kendilerine ve ailelerine uygun sosyal ve ekonomik destekleme modellerinden yararlandırılmaları sağlandı.

Çocuk Koruma Kanunu'nun 5'inci maddesi hükümleri çerçevesinde 4 çocuk hakkında Eğitim Tedbiri talep edildi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce 2 çocuğa ekonomik yönden desteklendi. İl Çocuk Kabul Merkezi tarafından ihtarda bulunarak, çocukları kendilerine teslim edilen ailelerden, çocuklarını ikinci defa dilencilikte kullanan 4 aileye idari para cezası kesildi. Ayrıca bu aileler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

Çocuklardan 16'sı sağlık kuruluşlarında, genel sağlık taramasından geçirilip, eksik aşıları tamamlatıldı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce genelge kapsamındaki çocuklar için kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerin yapıldığı 2 toplumsal destek programı açıldı. Bu programa 14 çocuk katıldı. Çocuklardan 13'ü zorunlu eğitim çağında olup, eğitim-öğretime devam etmeleri için İl Milli Eğitim Müdürlüğünce gerekli tedbirler alındı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne vatandaşlarca, çocukların sokakta çalıştırıldığı ya da dilendirildiği yönünde, 20 arama yapılarak ihbarda bulunuldu. Kolluk birimleri, ihbarlar doğrultusunda olaylara müdahale ettiği öğrenildi. Çocuk Kabul Merkezince, gerekli tespitler yapıldıktan sonra çocukların 16'sı ailelerine teslim edildi. Ebeveynlere yazılı ihtarda bulunularak, çocukların tekrar dilendirilmesi ya da sokakta çalıştırılması halinde yasal işlem yapılacağı ekiplerce bildirildi.

Eskişehir Valiliğinden yapılan açıklamada, "Çocuklarımızın sokakta çalıştırılarak ya da dilencilikte kullanılarak istismar edilmelerinin önüne geçmek, duygu istismarı yoluyla dilencilik yapılarak toplumsal yardımlaşma duygusunun suistimal edilmesini önlemek amacıyla yürüttüğümüz bu çalışmalarda; gerek dilencilik yapıldığını, çocukların sokakta çalıştırıldığını veya dilendirildiğini görüp 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunan vatandaşlarımıza gerekse bu mücadelemizde duyarlılık gösterip bize destek olan halkımıza teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı. - ESKİŞEHİR