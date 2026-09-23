Eskişehir Vergi Mahkemesi, belediyenin katı atık bedeli tahsil yetkisini kabul etmedi

Eskişehir'de Çevre Temizlik Vergisi'nin yanı sıra katı atık bertaraf bedeli tahakkuk ettirilerek KDV'li tahsilat yapılmasına karşı açılan davada, Vergi Mahkemesi emsal teşkil edecek bir karar verdi. Belediyelerin bu tür vergi ve bedelleri tahsil etme yetkisinin bulunmadığına hükmeden mahkeme, haksız tahsil edilen 55 bin liranın iadesine karar verdi.

Tepebaşı Belediyesi tarafından bir şirkete, belediyenin sunduğu standart çevre temizlik hizmetlerinin dışında ayrıca "katı atık bertaraf bedeli" adı altında KDV dahil ek bir tahakkuk çıkarıldı. Yapılan bu haksız uygulamaya karşı çıkan Ticaret Hukuku Uzmanı Av. Dr. Ali Önal, vatandaş ve işletmelerin zaten belediyenin temel görevi olan bu hizmet karşılığında Çevre Temizlik Vergisi ödediğini belirterek hukuki süreç başlattı.

Önce İdare Mahkemesine başvuruldu

Sürecin ilk adımında konuyu Eskişehir İdare Mahkemesine taşıdıklarını belirten Av. Dr. Ali Önal, "Biz zaten belediyenin temel hizmeti olan bu vergiyi, çevre temizlik vergisi olarak ödüyoruz. Bunun yanında bize neden ayrıca bir katı atık vergisi veya bertaraf bedeli olarak vergilendirme yapılıyor şeklinde bir taleple Eskişehir İdare Mahkemesine dava açtık. İdare Mahkemesi bu davada görevli olmadığına karar vererek dosyanın Vergi Mahkemesi tarafından görülmesi gerektiğine hükmetti" dedi.

"Vergi ve bedel tahsil yetkisi defterdarlıklardadır"

İdarenin görevsizlik kararının ardından dosyanın taşındığı Eskişehir 1. Vergi Mahkemesi, emsal niteliğinde bir karara imza attı. Mahkeme kararının detaylarını aktaran Av. Dr. Ali Önal, şunları söyledi:

"Eskişehir 1. Vergi Mahkemesi vermiş olduğu kararda, Çevre Kanunu'nun 11. maddesi uyarınca özellikle katı atık bertaraf etme ve bu tarz çevre temizlik vergilerinin tahakkuk ettirilmesi, bunlarla alakalı KDV dahil tahsilat yapılmasıyla ilgili yetkinin defterdarlıklarda olduğunu vurguladı. Belediyelerin herhangi bir şekilde bu yönde bir taleplerinin olamayacağını, vergi tahsil yetkilerinin bulunmadığını belirtti. Bu doğrultuda Tepebaşı Belediyesinin yapmış olduğu tahakkuk işleminin hukuka aykırı olduğuna karar verildi. Belediyeler her ne kadar, yine büyükşehir belediyeleri her ne kadar çevre temizlikle alakalı hizmetleri vermek zorunda olsalar da bununla alakalı vergi tahakkuk etmek ve bununla alakalı KDV dahil olmak üzere bu vergi bedelini tahsil etmekle alakalı talep hakları ve bununla alakalı idari yetkinin tamamen defterdarlıklarda olacağından Eskişehir 1. Vergi Mahkemesi emsal olacak bir karar verdi şu an. Karar, 55 bin liralık katı atık ve bertaraf bedelinin müvekkilimiz olan bir şirkete ödenmesiyle alakalıdır."