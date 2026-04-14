Eskişehir'de cezaevinden adliyeye getirilen şahıs firar etti

Eskişehir Adliyesi’nden kaçan cezaevi firarisinin yakalanması için polis ekiplerinde çalışma başlatıldı.

ADLİYEYE GETİRİLDİ, KAÇTI

Edinilen bilgilere göre; Mesut Ç. isimli şahıs, bugün Eskişehir Adliyesi’ne getirildi. Şahıs, öğleden önce adliyeden firar etti.

EŞKALİ PAYLAŞILDI

Esmer tenli, siyah saçlı, 1.75 boylarında ve 70 kilogram ağırlığında olduğu, ensesinde dövme bulunduğu, üzerinde siyah mont ve kot olduğu belirtilen firari şahsın yakalanması için polis ekiplerinde çalışma başlatıldı.

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.