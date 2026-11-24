ESOGÜ Hastanesi yolunda trafik yoğunluğu hasta taşıyan ambulansı geciktirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sabah saatlerinde ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi güzergahındaki trafik yoğunluğu, hasta taşıyan ambulansın hastaneye metreler kala trafikte kalmasına yol açtı. Sürücü uzun süre siren çalarak yol istedi, trafik kilitlenince ambulansın hastaneye ulaşımı güçleşti.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi yakınlarında sabah saatlerinde oluşan trafik yoğunluğu nedeniyle bir ambulans ilerlemekte güçlük çekti.
Olay, sabah saatlerinde ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi güzergahında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, taşıdığı hastayı hastaneye yetiştirmeye çalışan ambulans, hastaneye metreler kala bölgedeki araç yoğunluğu nedeniyle trafikte kaldı. Yolun açılmaması sebebiyle geçişte zorluk yaşayan ambulans sürücüsü, uzun süre siren çalarak diğer sürücülerden yol istedi. Trafiğin kilitlenmesi nedeniyle ambulansın hastaneye ulaşımında güçlük yaşandı.
Kaynak: İHA
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