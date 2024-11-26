Estonya'da NATO Tatbikatında Kazada 17 Yaralı - Son Dakika
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Estonya'da NATO Tatbikatında Kazada 17 Yaralı

Estonya'daki NATO tatbikatında meydana gelen trafik kazasında 12'si İngiliz 17 asker yaralandı.

26.11.2024 10:49
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Estonya'da gerçekleştirilen NATO tatbikatına katılan askerlerin zincirleme trafik kazasına karışması sonucu 12'si İngiliz asker olmak üzere 17 kişi yaralandı.

Estonya'da geçtiğimiz hafta NATO tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikata katılan askerler, kar fırtınası sırasında 3 minibüsle Tapa'da üslerine döndüğü sırada Tallinn-Narva otoyolunda Estonyalı sivillerin kullandığı iki aracın çarpıştığı zincirleme trafik kazasına karıştı. Yetkililer dün yaptıkları açıklamada, Cuma günü yaşanan kazada 12'si İngiliz asker 17 kişinin yaralandığını duyurdu. İngiltere Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yararlılar arasında bulunan 8 İngiliz askerin detaylı tedavi için Pazar günü ülkelerine döndüğü kaydedilirken tedavisi tamamlanan 5 İngiliz askerin taburcu edildiği, 3 askerin tedavisinin Birmingham'daki Kraliçe Elizabeth Hastanesi'nde devam ettiği kaydedildi.

İngiltere'nin Rusya saldırılarına karşı çok uluslu savaş grubuna liderlik ettiği Cabrit Operasyonu kapsamında Estonya'da 900 askeri bulunuyor. - TALLİNN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Estonya'da NATO Tatbikatında Kazada 17 Yaralı - Son Dakika

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