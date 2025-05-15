Estonya Donanması'ndan Rus Tankere Müdahale - Son Dakika
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Estonya Donanması'ndan Rus Tankere Müdahale

Estonya, yaptırım uygulanan Rus tankerini 'bayraksız' seyrettiği için alıkoymaya çalıştı.

15.05.2025 11:24
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Estonya Donanması, İngiltere tarafından yaptırım uygulanan ve Rusya'ya doğru seyreden bir petrol tankerini Baltık Denizi'nde "yasa dışı şekilde bayraksız seyrettiği" gerekçesiyle alıkoyma girişiminde bulundu.

Estonya ile Rusya Baltık Denizi'nde karşı karşıya geldi. Estonya Donanması, İngiltere tarafından yaptırım uygulanan ve Rusya'ya doğru seyreden bir "Jaguar" petrol tankerini "yasa dışı şekilde bayraksız seyrettiği" gerekçesiyle alıkoyma girişiminde bulundu.

Estonya Donanma Komutanı Ivo Vark'ın açıklamasına göre, Jaguar ile Salı günü başkent Tallinn açıklarındaki Naissaar Adası yakınlarındayken radyo yoluyla iletişime geçildi. Estonya'nın geminin belgelerini ve yasal durumunu doğrulama yükümlülüğü olduğunu belirten Vark, "Gemi iş birliğini reddetti ve Rusya'ya doğru yolculuğuna devam etti. Geminin herhangi bir ulusal kimliğe sahip olmaması nedeniyle, gemiye çıkmak da dahil olmak üzere zor kullanma gereksiz görüldü" dedi. Komutan Vark, Estonya devriyesinin petrol tankerine Rus karasularına ulaşana kadar eşlik ettiğini söyledi.

"Rusya daha sert ve hızlı yaptırımlarla karşı karşıya kalmalı"

Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın bu olay sonrasında "daha sert ve hızlı yaptırımlarla" karşı karşıya kalması gerektiğini ifade etti. Tsahkna, "Takip eden bilgi operasyonuyla birlikte Rusya, gölge filosuyla bağlantısını açıkça göstermiştir" açıklamasında bulundu.

Estonya Savunma Bakanlığı ise, konu hakkında yorum yapmadı.

"Talimatlarımı takip edin, rotanızı derhal 105 dereceye çevirin"

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, Jaguar'a bir donanma devriye botunun, bir helikopterin ve bir devriye uçağının eşlik ettiği görüntülenirken, radyodan gelen bir sesin, "Burası Estonya savaş gemisi. Talimatlarımı takip edin, rotanızı derhal 105 dereceye çevirin" dediği duyuldu. Ardından gelen Rusça cevapta da, "Helikopterler tarafından karşılandık, demir atmamızı istiyorlar" ifadeleri kullanıldı.

"Rusya jet gönderdi" iddiası

Paylaşılan videoda ayrıca Estonya envanterinde bulunmayan bir askeri jetin uçtuğu dikkat çekti. Rus devlet medya kuruluşu RT'nin Başkanı Margarita Simonyan sosyal medya hesabından dün videoyu paylaşarak uçağın bir Rus Su-35 olduğunu ve geminin el konulmasını önlemek amacıyla gönderildiğini iddia etti. Simonyan açıklamasında, "Estonya, Üçüncü Dünya Savaşı'nda yok edilen ilk ülke olmak için nafile bir girişimde daha bulundu. Donanmasının üçte biri Gabon bayrağı altında Rusya'ya giden petrol tankeri Jaguar'ı kaçırmak ve el konulacağı kendi limanına girmeye zorlamak için uluslararası sularda boy gösterdi. Ancak bu kez bir Rus Su-35'i ortaya çıktı. Korsanlar geri çekildi. Estonya derhal jetin hava sahasını "bir dakikadan az bir süre için" ihlal ettiği şikayetinde bulundu ve Rus büyükelçisini çağırdı" dedi.

Geçtiğimiz hafta yaptırım listesine eklenmişti

Jaguar adlı tanker İngiltere'nin, geçtiğimiz hafta Cuma günü yaptırım listesine eklediği ve Batılı ülkelerin Moskova'nın uluslararası yaptırımlardan kaçınmak için kullandığını iddia ettiği yaklaşık 100 gemiden oluşan Rusya'nın "gölge filosu" içerisinde yer alıyor. - TALLİNN

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Denizcilik, İngiltere, Politika, Savunma, 3-sayfa, Estonya, Jaguar, Dünya, Rusya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Estonya Donanması'ndan Rus Tankere Müdahale - Son Dakika

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