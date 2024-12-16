Eteği Tutuşan Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Eteği Tutuşan Kadın Hayatını Kaybetti

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Sivas'ta soba yakarken eteği tutuşan Alzheimer hastası kadının cenazesi aileye teslim edildi.

16.12.2024 16:21
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Soba yakarken eteği tutuşan kadının cenazesi yakınlarına teslim edildi

SİVAS - Sivas'ta soba yakarken eteği tutuşunca yanarak hayatını kaybeden Alzheimer hastası yaşlı kadının cenazesi yakınlarına teslim edildi.

Edinilen bilgilere göre olay Hafik ilçesi Yeniköy'de meydana geldi. İddialara göre, soba yakmaya çalışan Meryem Işgın isimli yaşlı kadının eteği tutuştu. Alzheimer hastası olduğu öğrenilen yaşlı kadını görenler durumu muhtara bildirdi. Muhtar ve köylüler su dökerek yanan kadını kurtarmaya çalışsa da başarılı olamadı. Durumun 112 Acil Çağrı merkezine haber verilmesinin arından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde yaşlı kadın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşlı kadının cenazesi, otopsi işlemleri için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaşlı kadının cansız bedeni Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi morgundan alınarak yarın toprağa verilmek üzere Hafik İlçesi Yeniköy Köyüne gönderildi.

"Durumu görünce su döktüm"

Köy Muhtarı Hasan Yaralı, "Yanında bakıcısı vardı. Bakıcısı sabah yanından ayrıldıktan sonra bu olay meydana gelmiş. Sobayı yakmak isterken eteği tutuşmuş. Bağırtı sesi duydum hemen kalktım gittim. Durumu görünce su döktüm ve hemen 112 ekiplerini aradım. Olay yerine hemen jandarma ve sağlık ekipleri geldi" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eteği Tutuşan Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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