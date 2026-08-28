ETİ Bor\'da Kil Hattı Kesildi, 4 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Eskişehir ETİ Bor İşletme Müdürlüğünde yüklenici firma çalışanı tarafından kil hattının kesilmesi olayıyla ilgili 1 kişi tutuklanırken, olayla ilgili bugün 3 şüpheli daha adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Seyitgazi ilçesi Kırka Mahallesinde bulunan ETİ Bor Maden İşletmesinde kil hattının kesilmesi olayı sonrasında konuyla ilgili müracaat savcısının talimatı ile İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından çalışma başlatıldı. Başlatılan çalışma sonrasında yaklaşık 500 bin lira zararın olduğu olayda hattı kesen şüphelinin E.Ö., olduğu tespit edildi. Şüpheli ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ekipler, bahse konu olayla bağlantılı olduğunu tespit ettiği belirtilen kil hattından çıkan malzemeye taşımakla yükümlü olduğunu öğrenilen yüklenici firma yetkilisi İ.A., ile H.O. ve M.K.'yi gözaltına aldı. Şüpheliler jandarmada ki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.