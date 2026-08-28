ETİ Bor'da Kil Hattı Kesildi, 4 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
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ETİ Bor'da Kil Hattı Kesildi, 4 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

ETİ Bor\'da Kil Hattı Kesildi, 4 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
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Eskişehir ETİ Bor'da yaşanan kil hattı kesilmesi olayında 4 kişi gözaltına alındı, biri tutuklandı.

Eskişehir ETİ Bor İşletme Müdürlüğünde yüklenici firma çalışanı tarafından kil hattının kesilmesi olayıyla ilgili 1 kişi tutuklanırken, olayla ilgili bugün 3 şüpheli daha adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Seyitgazi ilçesi Kırka Mahallesinde bulunan ETİ Bor Maden İşletmesinde kil hattının kesilmesi olayı sonrasında konuyla ilgili müracaat savcısının talimatı ile İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından çalışma başlatıldı. Başlatılan çalışma sonrasında yaklaşık 500 bin lira zararın olduğu olayda hattı kesen şüphelinin E.Ö., olduğu tespit edildi. Şüpheli ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ekipler, bahse konu olayla bağlantılı olduğunu tespit ettiği belirtilen kil hattından çıkan malzemeye taşımakla yükümlü olduğunu öğrenilen yüklenici firma yetkilisi İ.A., ile H.O. ve M.K.'yi gözaltına aldı. Şüpheliler jandarmada ki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA

Eskişehir, Güvenlik, 3. Sayfa, Bor, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa ETİ Bor'da Kil Hattı Kesildi, 4 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika

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