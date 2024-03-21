Etiler'de ünlü et restoranına silahlı saldırı: 11 kovan bulundu

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Etiler'de ünlü et restoranına silahlı saldırı

Nusret'in et restoranına saldırı: 11 kovan bulundu

İSTANBUL - Etiler'de sabaha karşı motosikletle gelen kasklı 2 saldırgan, Nusret isimli ünlü et restoranına silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken olay yerinde 11 adet kovan bulundu. Polisin saldırganları yakalaması için çalışmaları sürüyor.

Olay saat 05.00 sıralarında Beşiktaş Etilen Nispetiye Caddesi üzerinde geldi. İddiaya göre, sabaha karşı içeride gece bekçisinin olduğu sırada Nusret isimli ünlü et restoranına motosikletle gelen kasklı 2 saldırgan tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu ölen ya da yaralanan olmadı. Saldırganlar ise motosikletle kaçtı. Olayın ardından gece bekçisinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekibinin yaptığı inceleme sonucu bölgede 11 adet boş kovan bulundu. İş yerinde hasar olduğu öğrenildi. Asayiş şube müdürlüğü ekipleri saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan 24 Aralık 2023 tarihinde aynı restoranda valeler ile motosikletli saldırganların birbirlerine ateş açtıkları ortaya çıktı. Olaya karışan şüphelilerin tutuklanarak cezaevine gönderildikleri öğrenildi.