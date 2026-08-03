Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu tutuklandı

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 40 şüpheli tutuklanırken, 14 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Etimesgut Belediyesi'ne yönelik 'ihaleye fesat karıştırma', 'irtikap' ve 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçlamalarıyla yürütülen soruşturma kapsamında toplam 55 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma çerçevesinde 10 şüpheli başsavcılık tarafından imza atma yükümlülüğü ve yurt dışına çıkış yasağını içeren adli kontrol talebiyle, 44 şüpheli ise tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. 10 şüpheli hakkında adli kontrol uygulanmasına karar veren mahkeme, aralarında Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da bulunduğu 44 şüpheliden 40'ı hakkında tutuklama, 4 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verdi. Öte yandan 1 şüphelinin hastanede tedavi altında bulunduğu için adliyeye sevk edilmediği öğrenildi.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 42'si belediye görevlisi, 13'ü firma yetkilisi olmak üzere toplam 55 şüpheliye yönelik 30 Temmuz Perşembe günü sabah saatlerinde 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Operasyonda Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikcioğlu, Belediye Başkan Yardımcıları M.K., T.Ö., İ.B.B., ve A.A.'nın da aralarında olduğu 55 şüpheli 'ihaleye fesat karıştırma', 'irtikap' ve 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçlamalarıyla gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlar arasında Sosyal Yardım İşleri Müdürü, Mali Hizmetler Müdürü, İmar ve Şehircilik Müdürü, Destek Hizmetleri Müdürü, Zabıta Müdürü, Emlak ve İstimlak Müdürü, Fen İşleri Müdürlüğü İhale Şefi, Belediye Başkanı danışmanı ve koruması, ihale ve muayene kabul komisyonlarında görevli personel, mühendisler, belediye iştiraki Etimkent AŞ.'nin genel müdürü ve yönetim kurulu üyeleri, belediye personeli ve eski belediye çalışanları, bazı siyasi parti yöneticileri ve belediye meclis üyeleri, belediye ile iş yapan firma yetkilileri ve bir iş takipçisinin olduğu öğrenilmişti.