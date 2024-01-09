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Etimesgut'ta çevreye rahatsızlık veren gruba polis müdahalesi - Son Dakika
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Etimesgut'ta çevreye rahatsızlık veren gruba polis müdahalesi

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde çevreye rahatsızlık verdikleri iddia edilen bir grup genç ile polis arasında çıkan arbede, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayın ardından polis ekipleri gruba müdahale etti.

Etimesgut\'ta çevreye rahatsızlık veren gruba polis müdahalesi
09.01.2024 - 03:05,
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Ankara'nın Etimesgut ilçesinde çevreye rahatsızlık verdikleri iddia edilen grup ile polis arasında arbede çıktı.

Edinilen bilgilere göre olay akşam saatlerinde Etimesgut ilçesi Piyade Mahallesi Selim Han Parkı'nda meydana geldi. İddialara göre parkta bulunan bir grup genç çevreye rahatsızlık vermeye başladı. Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri gruba müdahale etti. Gençlerden oluşan grup, polis ekiplerine direndi. Yaşanan arbede ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - ANKARA

Kaynak: İHA
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Piyade, Ankara, Olay, Çevre, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Etimesgut'ta çevreye rahatsızlık veren gruba polis müdahalesi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Etimesgut'ta çevreye rahatsızlık veren gruba polis müdahalesi - Son Dakika
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