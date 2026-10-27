Etimesgut'ta drift yapan 16 şüpheli, kamera kayıtlarıyla tespit edilip gözaltına alındı - Son Dakika
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Etimesgut'ta drift yapan 16 şüpheli, kamera kayıtlarıyla tespit edilip gözaltına alındı

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Ankara'nın Etimesgut ilçesinde araçlarıyla drift atarak trafik güvenliğini tehlikeye sokan 16 şüpheli, ihbar tutanakları ve kamera kayıtları üzerinden tespit edilerek gözaltına alındı. Soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde araçlarıyla drift attığı belirlenen 16 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca, Etimesgut ilçesinde bir grubun araçlarıyla drift atmak suretiyle trafik güvenliğini tehlikeye sokması üzerine soruşturma başlatıldı.

İhbar tutanakları ve kamera kayıtları üzerinden yapılan çalışmalar sonucunda tespit edilen 16 şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı.

Soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.

Kaynak: İHA
EtimesgutOtomobil3. SayfaTrafikAnkaraGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Etimesgut'ta drift yapan 16 şüpheli, kamera kayıtlarıyla tespit edilip gözaltına alındı - Son Dakika
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