Etimesgut'ta Sürücü Kavgası - Son Dakika
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Etimesgut'ta Sürücü Kavgası

Etimesgut\'ta Sürücü Kavgası
16.06.2026 14:41
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Ankara Etimesgut'ta iki sürücü arasında çıkan kavga cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde iki sürücü arasında çıkan kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Etimesgut ilçesinde bulunan İstasyon Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir nedenle iki otomobil sürücüsü arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, sürücülerin araçlarından inmesiyle yumruklu kavgaya dönüştü. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle taraflar ayrılırken, yaşananlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Cep Telefonu, 3. Sayfa, Güvenlik, Ankara, Kavga, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Etimesgut'ta Sürücü Kavgası - Son Dakika

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