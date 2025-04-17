Etimesgut'ta Tır Parkı Projesine Büyük Tepki - Son Dakika
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Etimesgut'ta Tır Parkı Projesine Büyük Tepki

Etimesgut\'ta Tır Parkı Projesine Büyük Tepki

Etimesgut Belediyesi'nin Bağlıca-Yapracık arasında yapmak istediği tır parkı projesine mahalle sakinlerinden yoğun bir protesto geldi. Etimesgutlular, proje için istediği alanın yeşil alan ve sosyal yaşam alanı olarak değerlendirilmesini talep etti.

17.04.2025 18:02  Güncelleme: 18:07
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Etimesgut Belediyesi'nin Bağlıca-Yapracık arasına yapmak istediği tır parkı projesi, mahalle sakinlerinden büyük tepki gördü. Etimesgutlular, Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'na, "Rantçı arıyorsa aynaya baksın" diyerek tepki gösterdi.

Etimesgut Belediyesi'nin Bağlıca - Yapracık arasına yaptırmak istediği tır parkı projesi Etimesgut halkı tarafından büyük tepki aldı. Etimesgut halkı, proje alanında bir araya gelerek protesto düzenledi ve basın açıklaması yaptı. Katılımın yoğun olduğu ptotestoda mahalleli, 'Tır parkı değil, yeşil alan ve sosyal yaşam alanı istiyoruz' çağrısıyla Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ve projenin destekçilerini eleştirdi. Hukuka aykırılık, güvenlik riski ve yeşil alan talebiyle sokağa çıkan vatandaşlar, Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nu istifaya çağırdı. Etimesgut Belediyesi'nin Yapracık imar planında park alanı olarak ayrılmış 52 dönümlük araziye tır parkı yapma kararına Etimesgutlular tarafından karşı çıkıldı.

"Erdal Beşikçioğlu rantçı arıyorsa aynaya baksın"

Etimesgut'ta yaşayan Avukat Uğur Ceyhan yaptığı açıklamada, Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nu eleştirerek, "Kendisini Bağlıca'da ikamet ediyor diye tanıtıyor ama Bağlıca'da gören yok. Belediyeye bile ayda bir-iki kez geldiği söyleniyor. Bu halkın içine karışmadan karar veremezsiniz. Buradaki insanların her birinin sadece bir evi var. Ama bizleri rantçı olarak nitelendiriyor. Rantçı görmek istiyorsa aynaya baksın. Bizim değil, bu projeyi dayatan zihniyetin amacı sorgulanmalıdır. Yeşil alan olarak planlanan bu bölgeye tır parkı yapma ısrarından vazgeçmesini istiyoruz. Eğer Etimesgut'a hizmet etmek istemiyorsa, kendisini istifaya davet ediyoruz" diye konuştu. - ANKARA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Etimesgut'ta Tır Parkı Projesine Büyük Tepki - Son Dakika

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