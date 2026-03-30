Üye Girişi
Son Dakika Logo

Etimesgut Belediyesi'nde 11 milyon 990 bin liralık usulsüz aktarım iddiası

30.03.2026 22:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde, belediye ve iştirak şirketi ETİMKENT A.Ş.'de yürütülen soruşturma kapsamında, kamu kurumlarına ödenmesi gereken 11 milyon 990 bin liranın zimmete geçirildiği iddia edildi. Şüpheliler arasında Sosyal Yardım İşleri Müdürü ve ETİMKENT Genel Müdürü de bulunuyor.

Ankara'da Etimesgut Belediyesi ve belediyeye ait iştirak şirketi ETİMKENT Yapı Maden Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de yürütülen iki ayrı zimmet soruşturması kapsamında, ETİMKENT A.Ş.'nin yürüttüğü 'Aşevi Yemek Alım ve Dağıtım İşi' ile 'Aşevi Malzeme Alımı İşi' çerçevesinde kamu kurumlarına ödenmesi gereken 11 milyon 990 bin 750 liranın mevzuata aykırı şekilde mutemet olarak görevlendirildiği öne sürülen S.K.'nın hesabına aktarıldığı ve söz konusu bedelin ilgili kurumlara yatırılmadığı ileri sürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Etimesgut Belediyesi bünyesinde personele sunulan yemek hizmeti karşılığında tahsil edilen 745 bin 830 liranın ilgili hesaba yatırılmayarak zimmete geçirildiği iddiası üzerine başlatılan soruşturmada, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nde görevli Bilgisayar İşletmeni S.K.'nın parayı uhdesinde tuttuğu öne sürüldü. Soruşturma kapsamında, ETİMKENT tarafından "Aşevi Yemek Alım ve Dağıtım İşi" ile "Aşevi Malzeme Alımı İşi" ihalelerine ilişkin kamu kurumlarına ödenmesi gereken toplam 11 milyon 990 bin 750 liranın da usulsüz şekilde görevlendirildiği iddia edilen S.K.'nın hesabına aktarıldığı, ancak paranın ilgili kurumlara yatırılmayarak zimmete geçirildiği öne sürüldü. Soruşturma çerçevesinde Etimesgut Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdür Vekili A.C, Bilgisayar İşletmeni S.K. ve ETİMKENT Genel Müdürü M.Ç. hakkında 29 Mart'ta arama ve el koyma kararı alındı. Bugün şüphelilerin ikametleri ve çalışma ofislerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

"222 bin 610 lira belediye hesabına yatırılmadı"

İddialara göre, 29 Ocak 2025 tarihinde ortada ihale ve hak ediş bulunmamasına rağmen mevcut bir tahakkuk fişinin bilgileri değiştirilerek oluşturulan belgeyle kasa sorumlusu H.B.'ye 284 bin 750,60 lira nakit ödeme yapılarak, şirket zarara uğratıldı. Ayrıca "2025 Yılı Ekmek Alım ve Dağıtım İşi" kapsamında ödenmesi gereken 222 bin 610,50 liralık damga vergisi ve ihale karar pulu bedelinin belediye hesabına yatırılmak üzere kasadan çıkarılıp teslim edilmesine rağmen ilgili kuruma yatırılmadığı öne sürüldü. Bu kapsamda ETİMKENT Genel Müdürü M.Ç., Sosyal Yardım İşleri Müdür Vekili A.C. ve şirket kasa sorumlusu H.B. hakkında da arama ve el koyma kararı verildi. Eş zamanlı düzenlenen operasyonla şüpheliler gözaltına alındı.

Şüphelilerin ifadelerinin alınacağı belirtilirken, soruşturmanın genişletilebileceği öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etimesgut Belediyesi, Yerel Haberler, Etimesgut, 3. Sayfa, Ekonomi, Ankara, Kamu, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2026 22:41:57. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.