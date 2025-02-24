Etiyopya ve Kenyalı balıkçılar arasında çıkan çatışmada 13 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı ve 22 kişi kayboldu.
Etiyopya ve Kenyalı balıkçılar arasında Kenya-Etiyopya sınırındaki Omo Nehri yakınlarında yer alan Lopeimukat ve Natira bölgelerinde çatışma çıktı. Çatışma sonucu 13 Etiyopyalı hayatını kaybetti, 3 Etiyopyalı da yaralandı. 22 Kenyalı ise kayboldu.
Kenya'nın Turkana Valisi Jeremiah Lomorukai, çatışmaların geçtiğimiz cumartesi akşamı patlak verdiğini belirterek, 15 teknenin çalındığını ifade etti. Lomorukai, Etiyopya'nın Dasenech etnik grubundan 6 balıkçının kurtarılarak ülkelerine iade edildiğini açıkladı.
Kenya İçişleri Bakanı Kipchumba Murkomen, sınıra ek güvenlik güçleri konuşlandırıldığını ve Etiyopya tarafıyla temasa geçerek iki topluluk arasında barışı sağlamak için çalıştıklarını duyurdu. - ADDİS ABABA
Son Dakika › 3.Sayfa › Etiyopya-Kenya Sınırında Balıkçı Çatışması - Son Dakika
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