Evde çıkan yangında anne ve oğlu can verdi - Son Dakika
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Evde çıkan yangında anne ve oğlu can verdi

Konya'nın Kulu ilçesinde müstakil evde çıkan yangında anne ve oğlu hayatını kaybetti. Yangın, sabah erken saatlerde ilçeye bağlı Karacadağ Mahallesinde müstakil bir evde çıktı. Evde yaşayan 80 yaşındaki Ayşe Yıldırım ile oğlu 45 yaşındaki Enes Yıldırım'ın cansız bedenleri yangın sonrası bulundu. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

10.07.2024 18:47
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Evde çıkan yangında anne ve oğlu can verdi

KONYA - Konya'nın Kulu ilçesinde müstakil evde çıkan yangında anne ve oğlu hayatını kaybetti.

Yangın, sabah erken saatlerde ilçeye bağlı Karacadağ Mahallesinde müstakil bir evde çıktı. Alınan bilgiye göre, Osman Yıldırım'a ait müstakil evde yangın başladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile çıkan yangın söndürülerek kontrol altına alındı. Yangın sonrası evde inceleme yapan ekipler, evde yaşayan 80 yaşındaki Ayşe Yıldırım ile oğlu 45 yaşındaki Enes Yıldırım'ın cansız bedenini buldu. Olay yerindeki incelemelerin ardından yangında hayatını kaybeden anne ve oğlunun cansız bedeni cenaze arabasıyla hastane morguna kaldırıldı.

Karacadağ Mahallesi sakinlerinden İdris Çoban, 06.30'da yangın çıktığını anlatarak, "2 kişi vardı vefat etti. İçeri girdim, müdahale edecektik, yapamadık. Yapacak bir şey yok geri çıktım, ev yandı. Çay koymuşlar, unutmuşlar. O yüzden yangın çıktı. İçeride anne Ayşe Yıldırım bir de Enes Yıldırım vardı. Allah rahmet eylesin, böyle bir acı gördük" dedi.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Kaynak: İHA

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