Evde çıkan yangında mahsur kalan çocukları apartman sakinleri kurtardı
ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde bir apartmanın 2'inci katında çıkan yangında mahsur kalan 3 çocuğu apartman sakinleri kurtardı.
Yangın, Serik ilçesine bağlı Akçaalan Mahallesi, 4238 Sokakta bir apartmanın 2'inci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ev sahibi Ramazan Akkurt eşi ile birlikte hasta ziyaretine gitti. 13, 6 ve 3 yaşında olduğu öğrenilen 3 çocuğu evde kaldı. Evden dumanların yükselmesi ve yanık kokusu gelmesi sonrası apartman sakinleri, çocukların kaldığı eve girerek dışarı çıkarttı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale ederek söndürdü. Korku dolu anların yaşandığı yangın sonrası apartman sakinleri sokağa döküldü. Yangının çamaşır makinesi prizinden çıktığı öğrenildi.
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Antalya'nın Serik ilçesinde bir apartmanın 2'inci katında çıkan yangında içeride mahsur kalan 3 çocuğu apartman sakinleri kurtardı. Yangın, Serik ilçesi Akçaalan Mahallesi'nde meydana geldi. Çocukların ailesi, evden ayrıldıktan sonra dumanların yükselmesi ve yanık kokusu gelmesi üzerine apartman sakinleri çocukları kurtardı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının çamaşır makinesi prizinden çıktığı belirlendi.
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