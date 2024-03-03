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Evde çıkan yangında mahsur kalan çocukları apartman sakinleri kurtardı

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde bir apartmanın 2'inci katında çıkan yangında mahsur kalan 3 çocuğu apartman sakinleri kurtardı.

Yangın, Serik ilçesine bağlı Akçaalan Mahallesi, 4238 Sokakta bir apartmanın 2'inci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ev sahibi Ramazan Akkurt eşi ile birlikte hasta ziyaretine gitti. 13, 6 ve 3 yaşında olduğu öğrenilen 3 çocuğu evde kaldı. Evden dumanların yükselmesi ve yanık kokusu gelmesi sonrası apartman sakinleri, çocukların kaldığı eve girerek dışarı çıkarttı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale ederek söndürdü. Korku dolu anların yaşandığı yangın sonrası apartman sakinleri sokağa döküldü. Yangının çamaşır makinesi prizinden çıktığı öğrenildi.