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Evde çıkan yangını itfaiye söndürdü

KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İlçeye bağlı Gülük Mahallesi Örnek Sokak üzerinde bulunan apartmanın 1. katındaki yabancı uyruklu ailenin yaşadığı evde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın kısa süre içerisinde büyürken; ihbar üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Çıkan yangın ekiplerin yarım saatlik çalışması sonucu tamamen söndürüldü.

Maddi hasarın oluştuğu yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.