Eve erken gelen koca, karısını başkasıyla görünce çılgına döndü - Son Dakika
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Eve erken gelen koca, karısını başkasıyla görünce çılgına döndü

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Alabama'da yaşanan bir olay sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Eve dönen bir koca, eşini başka bir erkekle yakın vaziyette buldu ve öfkeden kontrolünü kaybetti. Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerin kim tarafından çekildiği henüz bilinmiyor.

07.02.2025 15:22  Güncelleme: 15:28
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Alabama'da yaşanan şok edici bir olay, sosyal medyada gündem oldu. Eve döndüğünde eşini başka bir erkekle yakın vaziyette bulan koca, gördüğü manzara karşısında kontrolünü kaybetti. Yaşanan olaylar an be an kaydedilirken, görüntüler kısa sürede viral oldu.

Henüz kimlikleri açıklanmayan çiftin evinde yaşanan olayda, aldatılan koca eve beklenmedik bir anda geldi. Yatak odasında eşini başka bir erkekle gören koca, öfkeyle saldırıya geçti. Ancak görüntülerde, öfkeden kontrolünü kaybeden kocanın, hedefine düzgün vuruşlar bile yapamadığı görülüyor.

Sadece tişört ve iç çamaşırıyla yakalanan adam, saldırılar karşısında kendini korumaya çalıştı. Kollarını ve bacaklarını siper eden adam, aldatılan kocanın çoğu vuruşundan kurtulmayı başardı. Ancak yaşanan arbede sırasında yere düşen adam, bir süre aldatılan kocanın tekme ve yumruklarına maruz kaldı.

Görüntülerde, yerde süren kavga sırasında ayağa kalkmayı başaran adamın, kendini savunmaya çalıştığı görülüyor. Ancak kısa süre sonra tekrar yere düşürüldüğü anlar da kameralara yansıdı.

Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerin kim tarafından çekildiği henüz bilinmiyor. Olayla ilgili herhangi bir yaralanma raporu ya da resmi şikayet kaydına rastlanmazken, tarafların kimliklerinin gizli tutulduğu öğrenildi.

Eve erken gelen koca, karısını başkasıyla görünce çılgına döndü

Amerika Birleşik Devletleri, Sosyal Medya, Alabama, 3-sayfa, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eve erken gelen koca, karısını başkasıyla görünce çılgına döndü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Cemil Moroglu:
    muhafazakar aileler için normal olaylar bunlar. neyi muhafaza ediyorlarsa? 14 113 Yanıtla
    Harun Baygın:
    mufazakar derken laik muhafazar görünümlü kisilerimi kastettin acaba çünkü muhafazakar demek bu tanima girmiyor 1 0
    ibrahim türkoğlu:
    annen de muhafazakar bence 0 0
  • Ender Kervancıoğlu:
    Galiba dünyanın her yerinde böyle. Erkek ekmeğinin derdinde, kadın oynaş peşinde. 41 7 Yanıtla
  • Nis Ard:
    zorla düdüklüyor sanki 29 5 Yanıtla
  • sebahattin yıldırım:
    Seküler ve modern aileler için normal sayılır bunlar hatta yanlarında sigara bile içerler onlar kendilerini biliyorlar... 14 13 Yanıtla
  • mahmut bilgin:
    erken gelmişsin memet 16 4 Yanıtla
  • Nazife:
    bu durumda karısına dalacana erkeğe daliyor yanlış yapiyorsun karıyı at gitsin. 16 1 Yanıtla
  • Çelikk:
    icardi gibi boynuzlu 7 6 Yanıtla
  • Serkan Polat:
    goruntuleri kadin cekmis hatira olsun diye 9 1 Yanıtla
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