Evi Yakan Sanığa 20 Yıla Kadar Ceza İstendi

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73 yaşındaki annesinin ilişkisi olduğunu düşünerek içinde bulunduğu evi yakmıştı, istenen ceza belli oldu

-İlişkisi olduğunu düşündüğü annesinin içinde bulunduğu evi yakmıştı: 13 yıldan 20 yıla kadar hapis talebi

KOCAELİ - Kocaeli'de alkollü olduğu sırada annesinin içinde bulunduğu eve benzin dökerek yakan sanık hakkında mütalaa açıklandı. Kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilen sanık, "Annemi öldürme niyetim yoktu. Annemi evden ben çıkardım, beraatimi ve tahliyemi istiyorum" dedi.

Yangın, 14 Mayıs saat 22.30 sıralarında Arslanbey Mahallesi İzmit Caddesi'ndeki tek katlı evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü olan Selim Y. (46), annesi Kerime Y.'nin de içinde bulunduğu evi ve bitişiğindeki kendi evini ateşe verdi. Alevleri fak eden vatandaşlar Kerime Y'yi evden çıkardı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulmasıyla bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Anne Kerime Y. ise kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerince Selim Y. gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Mağdurun geçirmiş olduğu kalp krizi ile dava konusu olay arasında illiyet bağı yok"

"Anneye karşı öldürmeye teşebbüs" suçundan açılan davanın ilk celsesi Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam etti. Duruşmaya tutuklu sanık Selim Y. ve avukatı katıldı. İstanbul Adli Tıp Kurumu Adli Tıp 2. İhtisas Kurulunca düzenlenen rapor geldi. Raporda, mağdurun geçirmiş olduğu kalp krizi ile dava konusu olay arasında illiyet bağı bulunmadığı belirtildi.

"Gelin alın annenizi buradan alın, yoksa onu geberteceğim"

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanığın sık sık alkol kullandığı, alkol kullandığı zamanlarda saldırgan davranışlar sergilediği, annesinin komşusu ile ilişkisi olduğu düşündüğü, ablasını arayarak, "Gelin alın annenizi buradan alın, yoksa onu geberteceğim" şeklinde sözler sarf ettiği belirtildi. Sanığın aynı gün annesinin evde olduğunu bildiği halde benzin dökerek kendisinin ve annesinin istediğinde sanığın elinde bulunan sopa ile müdahale edilmesine engel olduğu, "Burayı ben yaktım, söndürenin anasını sinkaf ederim" şeklinde sözler sarf ettiği, müdahale edilmesini engellemek amacıyla evin girişinde bulunan motosikleti de benzin dökerek yaktığı mütalaada yer yer aldı. Sanığın kuzeni, mağdurun evin içinde olduğunu öğrenmesi üzerine evin içine girdiği, mağduru alarak evden çıkarttığı belirtildi. Düzenlenen bilirkişi raporuna göre meydana gelen yangının, aldığı alkolün etkisi ile sanık tarafından yangın hızlandırıcı sıvı dökülerek başlatıldığı ve kısa sürede büyüyerek yayıldığının tespit edildiği, sanık Selim Y'nin 15 Mayıs 2024 tarihinde saat 00.03 itibari ile 1,75 promil alkollü olduğu tespit edildiği belirtildi.

13 yıldan 20 yıla kadar hapis talebi

Sanığın, annesinin ilişkisinin olduğunu düşünmesi nedeni ile duyduğu kızgınlıkla kasıtla yangın çıkardığı ve annesini öldürmeye yönelik hareket ettiği belirtildi. Cumhuriyet savcısı mütalaasında sanığın annesine yönelik kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

"Annemi öldürme niyetim yoktu"

Sanık mütalaayı kabul etmeyerek, "Rapordaki aleyhe hususları da kabul etmiyorum. Annemi öldürme gibi bir niyetim yoktu. Annemi evden çıkaran benim, atılı suçtan beraatimi ve tahliyemi isterim" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına ve duruşmanın ertelenmesine karar verdi.