Evinde uyuşturucu ele geçirilen şahıs tutuklandı - Son Dakika
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Evinde uyuşturucu ele geçirilen şahıs tutuklandı

Samsun'da evinde uyuşturucu madde bulunduran bir kişi tutuklandı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan operasyonda bin 231 adet sentetik ecza, 3,69 gram esrar ve 58 bin 400 TL değerinde para ele geçirdi. Şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

03.06.2024 16:02
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Evinde uyuşturucu ele geçirilen şahıs tutuklandı

SAMSUN - Samsun'da evinde uyuşturucu madde ele geçirilen bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'nde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, elde edilen istihbari bilgiler neticesinde B.B.P.'nin ikametine operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda bin 231 adet sentetik ecza, 3,69 gram esrar ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 58 bin 400 TL paraya el konuldu. B.B.P. "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı. Polisteki sorgusu tamamlanan B.B.P. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren şahıs tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Evinde uyuşturucu ele geçirilen şahıs tutuklandı - Son Dakika

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