Denizli'de Cinayet Davasında Sanıklara Cezalar Verildi

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Denizli'de iki gencin silahla öldürüldükten sonra 30 metrelik kuyuya atılarak yakıldığı cinayet davasında sanıklara ceza yağdı. Öldürülen gençlerden Hasan Akköse'nin annesinin üzerinde oğlunun resmi basılı tişörtle katıldığı davada, olayın baş faili 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Davanın diğer 4 sanığına ise yaşları ve suça iştirakleri bakımından çeşitli oranlarda cezalar uygulanırken, delileri karartma suçundan ise tüm sanıkların yeniden yargılanmasına karar verildi.

Denizli 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında, sanık Hakan Özmen ve Ali İhsan Yıldırım, sanık ve müşteki avukatları salonda hazır bulundu. Tutuklu sanıklar Mustafa Akköse, Osman Çolak ve Hakan Özmen ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifade verdi. Sanık ailelerinin yer aldığı duruşmaya, ölen Hasan Akköse'nin annesi Aynur Kumral üzerinde oğlunun fotoğrafının bulunduğu baskılı tişört ile katıldı.

Yaklaşık 3 saat süren yargılama sonunda mahkeme heyeti kararını açıkladı. Sabıkası olan sanıklara takdir indirim uygulamayan mahkeme, olayın baş faili Mustafa Akköse'ye Hasan Akköse yönünden 'Tasarlayarak öldürme', İsmail Yalçın yönünden de 'Çocuğa karşı kasten öldürme' suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Olay sırasında yaşı 18'den küçük olan sanıklardan Hakan Özmen'e ise Hasan Akköse'yi 'Tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Fakat yaş küçüklüğü nedeniyle cezası önce 18 yıla ardından takdir indirimiyle 15 yıla düşürüldü.

3 sanığa farklı cezalar

Olayın baş faili Mustafa Akköse dışındaki davanın diğer 4 sanığı, olay yerine tesadüfen geldiği için İsmail Yalçın'a karşı olan suçlardan beraat etti. Fakat olay yerine çağırılarak öldürülen Hasan Akköse yönünden ceza aldı. Sanıklardan Mehmet Görünmez, Hasan Akköse'ye karşı eyleminden önce müebbet hapis cezası aldı, yardım ettiği yönünden cezası 12 yıla düşürüldü. Sanıklardan Ali İhsan Yıldırım da önce müebbet ardından aynı gerekçe ile cezası 12 yıla düşürüldü. Sanığın sabıkası olmaması nedeniyle takdir indirimleri ile cezası 10 yıla düşürüldü.

Olay sırasında yaşı küçük olan sanıklardan Osman Çolak da önce müebbet hapis cezası aldı. Yardım yönünden cezası 12 yıla, yaş küçüklüğünden de 8 yıla düşürüldü. Diğer yandan olay sırasında delilleri karartma suçundan tüm sanıklar hakkında yeni bir yargılama yapılacağı öğrenildi.

"En yüksel cezaları almalarını sağlayacağız"

Hukuk mücadelelerini zaferle taçlandırdıklarını betimleyen avukat Fersu Ege Kandemir, istenilen kararın alındığını söyledi. Sanıkların aldıkları cezalar ve diğer aleyhte yaptırımlar ile gerçekleştirdikleri eylemin olumsuz etkilerini iliklerini kadar hissedeceklerini ifade eden Avukat Kandemir, adaletin tecellisinden yana çok mutlu olduklarını dile getirdi. Sanıkların tahliye olacaklarına inandıkları ve müdafilerinin beraat etmelerini talep etmelerini ilginç bulduğunu söyleyen Kandemir, "Bu zafer Hasan Akköse'nindir, İsmail Yalçın'ındır, onların annelerinindir. İki çocuğu hunharca öldürüp, benzin dökmek suretiyle yakıp, kuyuya atıp, üzerine taşla çimentoyla betonla toprakla doldurup, cesetleri ulaşılamayacak kadar derine gömüp, canavarca hislerle bir cinayeti işleyip 8 ay yatıp tahliye olacağına nasıl inanırsın. Mustafa Akköse ve diğerleri oraya çocukları dövmek için getirdiklerine dair savunmaları çok ilginçti. Akla sığmayan bir durum. Siz yedi adam askeri nizamda mevzilenip, konuşlandınız. Her biriniz belirli koordinatlarda siper aldınız. Birinizin bitiremediği öldürme eylemini gerçekleştirmesi için hepiniz silahlandınız, öldürme eylemi için bulunuyorsunuz. Sonra da 'Biz çocukları aslında dövmek için çağırdık' diyorsunuz. Yapmayın Allah aşkına. 7 silahlı adam iki tane ana kuzusunu dövmek için mi oradaydınız. Suç delillerini yok etmek ve gizlemek suçundan haklarında bir yargılama daha açılıyor. İkinci bir yargılama dosyası, ikinci bir mahkeme, ikinci bir hukuk mücadelesi daha onları bekliyor. Buradan da inşallah çok yüksekten cezalar aldıracağız" dedi.

Karar duruşmasına üzerinde oğlunun fotoğrafı olan tişörtle katıldı

Öldürülen gençlerden Hasan Akköse'nin annesi Aynur Kural ise mahkemeye üzerinde oğlunun fotoğrafı basılı olan üzerinde 'adalet' yazılı tişörtle katıldı. Yargılama süreci için uzun bir yol olduğunu ifade eden Kural, "Bir anne için birçok şey yaşadım. Bu yüzden cezaevine atıldım ama ben yine vazgeçmedim, vazgeçmeyeceğim. Çünkü bu çocukları kazayla öldürmediler. Yedi kişi bir araya toplandılar, tuzak kurarak öldürdüler, yaktılar. 30 metrelik su kuyusundan çıkardım oğlumu. Hiç tanımadığım insanlar düşman oldular. Çok şükür bugün ceza aldıklarını gördüm. Günyüzü göremeyecekler, başka hiç kimsenin de canını yakamayacaklar. Benim oğlum geri gelmeyecek biliyorum ama bu adalet sayesinde içim biraz soğudu. Çok şükür verdiğimiz çabaların verdiğimiz emeklerin sonucunu aldık. Yolumuz daha bitmedi, istinafa da gideceğiz" ifadelerini kullandı.

Olayın geçmişi

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde 9 Haziran 2022 Perşembe günü otomobille evden ayrılan 17 yaşındaki İsmail Yalçın ve 19 yaşındaki Hasan Akköse'den daha sonrasında haber alınamadı. İki gencin öldürülerek atıldıkları belirlenen Serinhisar'ın Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 30 metrelik su kuyusunda gerçekleştirilen 45 saatlik çalışma sonucu İsmail Yalçın ve Hasan Akköse'nin cansız bedenlerine kaybolduktan 5 gün sonra ulaşıldı. Cesetleri attıktan sonra kuyuyu ateşe verdikleri belirlenen ve aynı zamanda Hasan Akköse'nin akrabası olan Mustafa A. ile birlikte suça karıştıkları tespit edilen 9 şüpheliden 7'si tutuklanmıştı. - DENİZLİ