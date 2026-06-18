Evlat Nöbeti 120. Haftasında - Son Dakika
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Evlat Nöbeti 120. Haftasında

Evlat Nöbeti 120. Haftasında
18.06.2026 20:31
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PKK tarafından çocukları kaçırılan aileler Van'da 120. haftada eylemlerine devam ediyor.

Terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan ailelerin başlattığı evlat nöbeti Van'da 120'nci haftasında devam ediyor.

Çocukları farklı tarihlerde terör örgütü PKK tarafından kaçırılan 35 aile, ellerinde Türk bayraklarıyla DEM Parti Van İl Başkanlığı binasına yürüyerek burada basın açıklaması yaptı. Daha önce düzenlenen eylemlerde PKK ve parti aleyhine slogan atan aileler, son eylemlerini slogansız gerçekleştiriyor.

İl binası önünde aileler adına açıklamalarda bulunan Mehmet Sıddık Çiftçi, yaklaşık 6 yıldır eylemlerini sürdürdüklerini belirtti. Diyarbakır'da başladıkları eylemlerini şu an Van'da sürdürdüklerini ifade eden Çiftçi, "Kardeşimden şu ana kadar haber alamadım. Kardeşimi zorla dağa götürdüler. Kendisi engelli ve henüz bir haber alamadık. Artık anaların ağlamasını istemiyoruz. Eylemimizi sonuna kadar sürdüreceği" dedi. - VAN

Kaynak: İHA

Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Terör, PKK, Van, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Evlat Nöbeti 120. Haftasında - Son Dakika

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