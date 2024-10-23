Evlat Nöbetine Bahçeli Desteği - Son Dakika
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Evlat Nöbetine Bahçeli Desteği

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Muş'taki evlat nöbetindeki anneler, Bahçeli'nin barış çağrısını destekleyerek eylemlerine devam ediyor.

23.10.2024 13:15
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Evlat nöbetindeki annelerden Bahçeli'nin çağrısına destek

MUŞ - Muş'ta çocuklarını terör örgütü PKK'nın pençesinden kurtarmak isteyen aileler, evlat nöbetini kararlı bir şekilde sürdürüyor. Eyleme kararlı bir şekilde devam eden aileler, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin Öcalan çağrısına destek vererek barış çağrısı yaptı.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla DEM Parti Muş İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan aileler, 168 haftadır kararlı bir şekilde evlat nöbetini sürdürüyor.

Aileler, çocuklarının en kısa sürede güvenli bir şekilde evlerine dönmesini beklerken, toplumun da bu konuda destek olmasını istedi. Çocuklarına kavuşma ümidiyle her hafta çarşamba günü DEM Parti il binası önünde bir araya gelen aileler, "Anneler direniyor" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" pankartları açtı. Anne ve babalar, yıllardır hasretle bekledikleri çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

9 yıl önce oğlunun Bursa'dan kandırılarak dağa götürüldüğünü ifade eden Ayten Koçhan isimli anne, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin Öcalan çağrısına destek vererek, "Bahçeli ne diyorsa biz onun dediğindeyiz. Onun dediğini yapsınlar, Diyarbakır annelerine Muş annelerine de destek çıksınlar. Biz evlat hasretiyle yanıyoruz. Hep onların dediği mi olsun? Biz hiç onu etmiyoruz. Bizim dediğimiz olursa biz kabul ederiz, olmazsa biz kabul etmiyoruz. Cumhurbaşkanına sesleniyorum, bizim ciğerimiz yanmış, bizim evlatlarımız gitmiş" dedi.

Silahları bırakma çağrısı yapan Koçhan şöyle konuştu, "Bu silahları bırakırsalar, barış olursa biz kabul ederiz. Evlatlarımızı getirmezse biz hiçbir şeyi kabul etmiyoruz. Biz evlatlarımızı istiyoruz. Çocuklarımız dağdan insin ve bu silahları bıraksınlar. Yeter analar babalar ağladı. Biz evlat hasretinden yanıyoruz. Ersin oğlum beni görüyorsan, duyuyorsan dön yavrum. Yolunuz yol değil yavrum. Gelin devletimize sığının. Eğer askere, polise namlu çevirirsen ben sütümü, emeğimi sana haram ederim."

8 yıldır oğlundan haber alamayan anne Şahinaz Özcan ise, barış çağrısı yaparak, "Oğlumdan 8 yıldır haber alamıyorum. DEM Parti'den, PKK'dan çocuğumu istiyorum. Bu DEM Parti, PKK ne istiyor, artık yeter, milletin evini yıktılar. Dağda bir kişi kalana kadar eylemime devam edeceğim. Yeter daha silahları bırakın gelin, teslim olun, barışın. Millet yazıktır. O kadar zorluk çekiyor. O kadar çocukların acısını çekiyorlar. Gelin, barışın yeter artık" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Devlet Bahçeli, İnsan Hakları, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Hukuk, Yaşam, Terör, MHP, PKK, Muş, Son Dakika

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