Evlenmeye Hazırlanan Ambulans Şoförü, Trenin Altında Can verdi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde kısa bir süre sonra evlenmeye hazırlanan ambulans şoförü trenin altında kalarak hayatını kaybetti.

Olay, İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, paramedik ambulans şoförü Mustafa Erke, Denizli- İzmir seferini yapan yolcu treninin altında kaldı. Yapılan ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri trenin altında kalan Erke'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yeri incelemesinin ardından Erke'nin cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Bu ay içinde evlenecekti

Ambulans şoförü Erke'nin yolcu treni gelirken raylara yatarak yaşamına son verdiği ileri sürüldü. Bu ay içinde düğün yapacağı öğrenilen Erke'nin kendisi gibi sağlık çalışanı olan nişanlısı ve çalışma arkadaşları olay yerinde gözyaşlarına boğuldu. - AYDIN