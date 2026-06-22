Evrensekiz\'de Saman Balyası Yüklü Römorkta Yangın

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Evrensekiz beldesinde seyir halindeki saman balyası yüklü römorkta çıkan yangın maddi hasara neden oldu

Olay, Pazar günü öğle saatlerinde Kırklareli'nin lüleburgaz ilçesinde Evrensekiz beldesi Gölet yolu üzerinde meydana geldi. Gölet istikametine seyir halinde olan saman balyası yüklü römork, henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangın römork üzerindeki balyalara sıçradı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında römorkta bulunan balyaların tamamı yanarak kullanılamaz hale geldi. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, maddi zarar oluştu.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - KIRKLARELİ