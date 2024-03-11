Eylem hazırlığındayken yakalanan 33 DEAŞ şüphelisi adliyeye sevk edildi
SAKARYA - Sakarya'da yaklaşan yerel seçimler öncesinde eylem hazırlığında oldukları tespit edilen ve eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "Bozdoğan-11" operasyonlarında gözaltına alınan DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu değerlendirilen 33 şüpheli, emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi.
İçişleri Bakanlığı suça, suçlulara ve terör olaylarına ilişkin çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Bu çerçevede Sakarya'da Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütlerine yönelik yapılan "Bozdoğan-11" operasyonun ayrıntılarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan paylaşmıştı. Yaklaşan yerel seçimler öncesi eylem hazırlığı ve arayışında oldukları, çatışma bölgelerine eleman temin ettikleri, terörizmin finansmanı çerçevesinde DEAŞ'a maddi yardım sağladıkları ve illegal mescit ile medrese yapılanması şeklinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen ve Türk vatandaşı olduğu öğrenilen 33 şüpheli eşzamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve Yenikent Devlet Hastanesi'ne sağlık kontrolü için gönderilen şahıslar, buradan adliyeye sevk edilecek.
Bakan Yerlikaya böyle duyurmuştu
Öte yandan, Bakan Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Sakarya'da DEAŞ terör örgütüne yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "BOZDOĞAN-11" operasyonlarında 33 şüphelinin yakalandığını açıklamıştı. Yerlikaya paylaşımında, "Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmaların sonucundan şüphelilerin; yaklaşan yerel seçimler öncesi eylem hazırlığı ve arayışı içerisinde oldukları, çatışma bölgelerine elemanları sağladıklarını, terörizmin finansmanı kapsamında örgüte maddi yardım sağladıkları ve kaçak mescit ve medrese yapılması şeklinde faaliyet yürütüldüğü tespit edildi. Operasyonlar sonucu: 4 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek, çok miktarda döviz, çeşitli yaşam malzemeleri ile çok sayıda yasaklı yayın ve örgütsel dokümana el kınuldu" ifadelerine yer verdi"
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Sakarya'da yaklaşan yerel seçimler öncesinde eylem hazırlığında oldukları tespit edilen ve eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'Bozdoğan-11' operasyonlarında gözaltına alınan DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu değerlendirilen 33 şüpheli, emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi. İçişleri Bakanlığı suça, suçlulara ve terör olaylarına ilişkin çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.
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