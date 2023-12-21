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Eyüpsultan'da 16 yaşındaki lise öğrencisi babasının aracıyla makas atarak sosyal medyada paylaştı. - Son Dakika
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Eyüpsultan'da 16 yaşındaki lise öğrencisi babasının aracıyla makas atarak sosyal medyada paylaştı.

Eyüpsultan Göktürk İstanbul Havalimanı istikametinde meydana gelen olayda, 16 yaşındaki lise öğrencisi Emir B. babasının arabasını alarak arkadaşlarıyla birlikte otoyola çıktı. Trafikte hız yapıp makas atan genç, bu anları sosyal medya hesabında paylaştı ve görüntüler tepkiye neden oldu.

Eyüpsultan\'da 16 yaşındaki lise öğrencisi babasının aracıyla makas atarak sosyal medyada paylaştı.
21.12.2023 - 11:18,  Güncelleme: 11:18
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Eyüpsultan'da 16 yaşındaki lise öğrencisi genç, babasının aracıyla makas atığı görüntüyü sosyal medyada paylaştı.

Eyüpsultan Göktürk İstanbul Havalimanı istikametinde meydana geldi. İddiaya göre Emir B. isimli 16 yaşındaki lise öğrencisi babasının arabasını alarak arkadaşları ile birlikte otoyola çıktı. Trafikte hız yapıp makas atan genç, o anları sosyal medya hesabında paylaştı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepkiye neden oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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İstanbul Havalimanı, Eyüpsultan, Göktürk, Güvenlik, Trafik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eyüpsultan'da 16 yaşındaki lise öğrencisi babasının aracıyla makas atarak sosyal medyada paylaştı. - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eyüpsultan'da 16 yaşındaki lise öğrencisi babasının aracıyla makas atarak sosyal medyada paylaştı. - Son Dakika
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