Eyüpsultan\'da 16 yaşındaki lise öğrencisi babasının aracıyla makas atarak sosyal medyada paylaştı.

Eyüpsultan'da 16 yaşındaki lise öğrencisi genç, babasının aracıyla makas atığı görüntüyü sosyal medyada paylaştı.

Eyüpsultan Göktürk İstanbul Havalimanı istikametinde meydana geldi. İddiaya göre Emir B. isimli 16 yaşındaki lise öğrencisi babasının arabasını alarak arkadaşları ile birlikte otoyola çıktı. Trafikte hız yapıp makas atan genç, o anları sosyal medya hesabında paylaştı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepkiye neden oldu. - İSTANBUL