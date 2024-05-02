Eyüpsultan'da bariyere saplanan aracın sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Eyüpsultan'da bariyere saplanan aracın sürücüsü hayatını kaybetti

Eyüpsultan'da meydana gelen kazada, direksiyon hakimiyetini kaybeden bir otomobil sürücüsü bariyere çarptı ve olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın ardından polis, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık ekipleri, araç içerisinde sıkışan sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından araç çekici ile kaldırıldı.

02.05.2024 23:18
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Eyüpsultan'da bariyere saplanan aracın sürücüsü hayatını kaybetti

İSTANBUL - Eyüpsultan'da direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü bariyere saplandı. Kazada sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, saat 17.30 sıralarında Eyüpsultan İstanbul Çevre Yolu Kuzey Marmara yol ayrımında meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki 34 UT 3514 plakalı otomobil sürücüsü Y.B. çevre yolu yol ayrımından çıkmak için sola doğru manevra yaptı. O sırada direksiyon hakimiyetini kaybeden Y.B. bariyere çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri araç içerisinde sıkışan Y.B.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Araçtan çıkarılan sürücü Y.B.'nin cansız bedeni ambulansla morga kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri kaza ile ilgili çalışma yaparken, yolda bir süre trafik yoğunluğu oluştu. Ağır hasar alan araç ise incelemelerin ardından çekici ile yoldan kaldırıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eyüpsultan'da bariyere saplanan aracın sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eyüpsultan'da bariyere saplanan aracın sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
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