Eyüpsultan\'da Define Anlaşmazlığı Davasında Karar: 1 Sanık Hapis, 4 Sanık Beraat

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Eyüpsultan'da define paylaşımı konusunda anlaşmazlık yaşadıkları Abdullah Koşar'ı plan yaparak çağırdıkları evde silahla öldürdükleri iddia edilen 5 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, 1 sanığı 23 yıl hapis cezasına çarptırırken, diğer 4 sanığın ise beraatına hükmetti.

Eyüpsultan'da 19 Haziran 2022'de iddiaya göre 5 kişi, define paylaşımı konusunda anlaşmazlık yaşadıkları Abdullah Koşar'ı (39) öldürmeyi planladı. Bunun üzerine Koşar'ı, inşaat işleri bahanesiyle 5 şüpheliden biri olan Aslan İ.'nin evine çağırdılar. Şüpheli Aslan İ.'nin evine gelen Koşar, daha sonra silahla 3 yerinden şüpheli Aslan İ. tarafından vurularak hayatını kaybetti.

"Namussuzluğun bedeli budur" notu bulundu

Konuya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede ise ölen Koşar'ın cesedinin yanında 'namussuzluğun bedeli budur' yazılı not olduğu, şüpheli Aslan İ.'nin ifadesinde ise eşine tecavüz etmesi gerekçesiyle olayı gerçekleştirdiğini söylediği belirtildi ancak şüpheli Aslan İ.'nin aynı zamanda eşi olan diğer şüpheli Semanur İ. ile Koşar'ın herhangi bir telefon görüşmesinin olmadığı, cep telefonları üzerinde yapılan bilirkişi incelemesinde herhangi bir irtibatlarının bulunmadığı ve Koşar'ın, eşine tecavüz ettiğine dair delil elde edilemeyerek olayın define paylaşımı konusunda yaşanan anlaşmazlık sonucu gerçekleştiği kanaatine varıldığı aktarıldı.

Hazırlanan iddianamede, şüpheliler Aslan İ., Erdal İ., Nedim İ. ve Semanur İ.'nin 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Şüphelilerden Aslan İ.'nin ayrıca 'ruhsatsız silah bulundurma' suçundan da 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi talep edilen iddianamede, şüpheli İlhan A.'nın ise 'suçluyu kayırma' suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi. Hazırlanan iddianamenin kabul edilmesiyle dava açıldı. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında ise tutuklu sanık Aslan İ. ile 3 tutuksuz sanık hazır bulundu. Duruşmaya öldürülen Abdullah Koşar'ın babası Muhammed Şefik Koşar ve tarafların avukatları da katıldı.

"Tarihi eser yüzünden planlayarak eve çağırıp öldürdüler oğlumu"

Duruşmada Abdullah Koşar'ın babası Muhammed Şefik Koşar, oğlunun sanıklar tarafından tasarlanarak öldürüldüğünü belirttiği beyanında "Gencecik oğlumu öldürdüler. Tarihi eser yüzünden planlayarak eve çağırıp öldürdüler oğlumu. Sanıktan şikayetçiyim. Cezalandırılmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

"Öldürme niyetim olsaydı ormana gider, onu yakar ve yurt dışına kaçardım"

Duruşmada savunma yapan sanık Aslan İ., "Tasarlayarak suç işlemiş olsaydım bu suçu evimde, çocuğumun gözünün önünde yapmazdım. Benim Abdullah Koşar'ı öldürme niyetim olsaydı ormana gider, onu yakar ve yurt dışına kaçardım. Ben Abdullah'ın yanına 'onca iyiliğe rağmen bana bunu neden yaptın' diye sormaya gittim. Abdullah'ın yanında silah olabileceğini düşündüğüm için üzerime geldiği an beni vuracak sandım" şeklinde konuştu.

"Beni evlatlarımla sınadılar"

Son sözü sorulan sanık Aslan İ. mahkemede, "Adaletinize inanıyorum. Beraatımı talep ediyorum" şeklinde konuştu.

Diğer tutuksuz sanıklar ise son sözlerinde mahkeme heyetinden beraatlarını talep ettiler.

23 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Duruşmada kararını açıklayan mahkeme, sanık Aslan İ.'yi 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanığın eylemini haksız tahrik altında işlediğini belirten heyet, bu gerekçeyle bu cezayı 22 yıl hapis cezasına çevirdi. Sanık ayrıca 'ruhsatsız silah bulundurma' suçundan da 1 yıl hapis cezasıyla cezalandırıldı. Toplamda 23 yıl hapis cezasına çarptırılan sanığın tutukluluk halinin de devamına hükmedildi.

4 sanığa beraat

Mahkemeye heyeti, sanıklar Erdal İ., Nedim İ., Semanur İ. ve İlhan A. hakkında ise üzerlerine atılı suçu işlediklerine dair her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediği gerekçesiyle ayrı ayrı beraatlarına karar verdi. - İSTANBUL