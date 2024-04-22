Eyüpsultan'da film gibi silahlı çatışma kamerada - Son Dakika
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Eyüpsultan'da film gibi silahlı çatışma kamerada

Eyüpsultan'da araçla akaryakıt istasyonuna gelen 4 kişi, motosikletli 2 şüphelinin silahlı saldırısına uğradı. Silahla ateş açılan 4 kişi de saldırıya karşılık verince iki grup arasında çatışma çıktı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Ölen ya da yaralananın olmadığı çatışmada, polis ekipleri saldırganların yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

22.04.2024 20:22
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Eyüpsultan'da film gibi silahlı çatışma kamerada

İSTANBUL - Eyüpsultan'da araçla akaryakıt istasyonuna gelen 4 kişi, motosikletli 2 şüphelinin silahlı saldırısına uğradı. Silahla ateş açılan 4 kişi de saldırıya karşılık verince iki grup arasında çatışma çıktı. Ölen yada yaralananın olmadığı çatışmada, olay anı çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Cumartesi günü saat 18.00 sıralarında Merkez Mahallesi, Silahtarağa Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 4 kişi bir araçla akaryakıt istasyonuna geldi. Otomobildeki 4 kişiden 3'ü araçtan indi. O esnada caddeden geçen motosikletin üzerindeki 2 şüpheli, araçtan inenlere silahla ateş açtı. Silahlı saldırıya uğrayan şahıslarda, ateş açanlara karşılık verince iki grup arasında çatışma çıktı. Çatışma esnasında kurşunlardan biri, akaryakıt istasyonun yanında bulunan kafenin camına isabet etti. Otomobildeki şahısların, motosikletli şüphelilerden kaçtıkları ve silahla karşılık verdikleri anlar güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin, saldırganların yakalanmasına yönelik çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eyüpsultan'da film gibi silahlı çatışma kamerada - Son Dakika

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