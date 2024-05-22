Eyüpsultan'da genç bir kişi silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti - Son Dakika
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Eyüpsultan'da genç bir kişi silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti

Eyüpsultan'da bir genç, kendisini takip eden bir şüpheli tarafından silahla vurularak öldürüldü. Olay, Eyüpsultan Karadolap Mahallesi'nde meydana geldi. Şüpheli, genç adamı bir sitenin içerisinde hedefine aldıktan sonra çocuk parkının yanında ateş ederek yaraladı. Yaralanan genç hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

22.05.2024 18:59
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Eyüpsultan'da bir genç, kendisini takip eden bir şüpheli tarafından silahla vurularak öldürüldü.

Olay, Eyüpsultan Karadolap Mahallesi'nde saat 15.00'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolda yürüyen 21 yaşındaki Musa Can Biçici'yi bir şüpheli takip etmeye başladı.

Çocuk parkının yanında vuruldu

Şüpheli, Musa Can Biçici'yi bir sitenin içerisinde hedefine aldıktan sonra çocuk parkının yanında tek el ateş ederek silahla yaraladı. Musa Can Biçici'nin yere düştüğünü görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Musa Can Biçici'yi ambulans ile hastaneye kaldırdı. Biçici hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Öte yandan olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi ve kaçış güzergahını tespit etmek için güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Ekiplerin silahlı saldırıyı gerçekleştirdikten sonra kayıplara karışan şüpheliyi yakalama çalışması sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Eyüpsultan, Çocuk, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eyüpsultan'da genç bir kişi silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti - Son Dakika

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