Eyüpsultan'da hafriyat döküm sahasına ödeme yapmayan kamyon sürücüleri çevreyi kirletti

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Eyüpsultan'da hafriyat döküm sahasına ödeme yapmak istemeyen kamyon sürücüleri, inşaat molozu yükünü kaçak bir şekilde boş araziye döktü. Çevreyi kirleten sürücülerin o anları saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde 5. Levent'te bulunan boş bir arazide meydana geldi. İddiaya göre, hafriyat döküm sahasına ödeme yapmak istemeyen sürücüler, inşaat molozu yüklü kamyonla boş araziye geldi. Sürücüler, kamyondaki tüm molozları kaçak bir şekilde boş araziye döktü. Yasak alana hafriyat dökerek çevreyi kirleten şahıslar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, boş araziye daha önce kaçak dökülen molozlar ve kamyon sürücüsünün hafriyatı döktüğü anlar yer aldı. - İSTANBUL