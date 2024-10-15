Eyüpsultan'da Kadın Tacizi: Vatandaşlar Şüpheliyi Darp Etti

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Motosikletliler kaçmak için her yolu denedi ama yetmedi

Eyüpsultan'da durakta kadını taciz etti: Takip ederek aynı otobüse binince vatandaşlar darp etti

İSTANBUL - Eyüpsultan'da durakta bekleyen kadını taciz edip ardından aynı otobüse binen şahıs, kadının yardım istemesiyle vatandaşlar tarafından darp edildi. Şüpheli polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınırken, vatandaşların şahsı darp ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Eyüpsultan'da bir otobüs durağında meydana geldi. İddiaya göre, durakta otobüs bekleyen kadınının yanına bir şüpheli yaklaştı. Şüpheli, tek başına durakta bekleyen kadını sözlü olarak taciz etti. Mağdur kadın, Göktürk-Alibeyköy seferini yapan otobüse binince alkollü olduğu iddia edilen şahıs da arkasından aynı otobüse bindi. Şüpheli, kadını otobüste de rahat bırakmayarak taciz etmeye devam etti. Kadın, otobüste bulunan vatandaşlara adamın kendisini taciz ettiğini söyleyince ortalık karıştı. Vatandaşlar, tacizci adamı darp ettikten sonra polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yakalanan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan, kadını taciz eden şüpheliyi vatandaşların darp ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.