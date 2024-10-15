Eyüpsultan'da Kadın Tacizi: Vatandaşlar Şüpheliyi Darp Etti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Eyüpsultan'da Kadın Tacizi: Vatandaşlar Şüpheliyi Darp Etti

Geniş Video İzle

Durakta kadını taciz eden şahıs, aynı otobüse binince vatandaşlar tarafından darp edildi.

15.10.2024 20:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eyüpsultan'da durakta kadını taciz etti: Takip ederek aynı otobüse binince vatandaşlar darp etti

İSTANBUL - Eyüpsultan'da durakta bekleyen kadını taciz edip ardından aynı otobüse binen şahıs, kadının yardım istemesiyle vatandaşlar tarafından darp edildi. Şüpheli polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınırken, vatandaşların şahsı darp ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Eyüpsultan'da bir otobüs durağında meydana geldi. İddiaya göre, durakta otobüs bekleyen kadınının yanına bir şüpheli yaklaştı. Şüpheli, tek başına durakta bekleyen kadını sözlü olarak taciz etti. Mağdur kadın, Göktürk-Alibeyköy seferini yapan otobüse binince alkollü olduğu iddia edilen şahıs da arkasından aynı otobüse bindi. Şüpheli, kadını otobüste de rahat bırakmayarak taciz etmeye devam etti. Kadın, otobüste bulunan vatandaşlara adamın kendisini taciz ettiğini söyleyince ortalık karıştı. Vatandaşlar, tacizci adamı darp ettikten sonra polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yakalanan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan, kadını taciz eden şüpheliyi vatandaşların darp ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Cep Telefonu, Eyüpsultan, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Polis, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eyüpsultan'da Kadın Tacizi: Vatandaşlar Şüpheliyi Darp Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:53 Swinger partilerine katıldığı sevgilisinin kızına tecavüz eden muhtar ve annenin cezası belli oldu Swinger partilerine katıldığı sevgilisinin kızına tecavüz eden muhtar ve annenin cezası belli oldu
19:13 Eylem Tok’un oğlu Timur Cihantimur iade edilecek mi ABD Mahkemesinden karar Eylem Tok'un oğlu Timur Cihantimur iade edilecek mi? ABD Mahkemesinden karar
19:08 Rojin’in cansız bedenini bulan işçi konuştu Rojin'in cansız bedenini bulan işçi konuştu
17:57 Kredi kartlarından Savunma Sanayii Fonu’na kesinti içeren yasa teklifi geri çekildi Kredi kartlarından Savunma Sanayii Fonu'na kesinti içeren yasa teklifi geri çekildi
16:00 18 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Rojin’in cansız bedeni bulundu 18 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Rojin'in cansız bedeni bulundu
09:44 Kuzey Kore, Güney Kore ile bağlantıyı sağlayan yolları havaya uçurdu Kuzey Kore, Güney Kore ile bağlantıyı sağlayan yolları havaya uçurdu
09:39 ABD’de bir adamın ücretsiz aldığı derin dondurucudan 19 yıldır kayıp olan genç kıza ait ceset parçaları çıktı ABD'de bir adamın ücretsiz aldığı derin dondurucudan 19 yıldır kayıp olan genç kıza ait ceset parçaları çıktı
09:38 İzlanda’ya gol atan Kerem Aktürkoğlu, Portekiz’i salladı İzlanda'ya gol atan Kerem Aktürkoğlu, Portekiz'i salladı
09:31 Vergi yüzsüzleri bugün kamuoyu ile paylaşılacak Vergi yüzsüzleri bugün kamuoyu ile paylaşılacak
09:28 Amerikalı şarkıcı Olivia Rodrigo, şarkı söylediği sırada sahnede ilginç bir kaza yaşadı Amerikalı şarkıcı Olivia Rodrigo, şarkı söylediği sırada sahnede ilginç bir kaza yaşadı
09:25 Sefo’dan Dilan Polat’a kafa karıştıran cevap: Kaçak göçek dinle Sefo'dan Dilan Polat'a kafa karıştıran cevap: Kaçak göçek dinle
09:18 Altın yatırımcısı FED’in faiz kararı öncesi yön arayışında Altın yatırımcısı FED'in faiz kararı öncesi yön arayışında
09:13 Hatay’da öldü sanılan kadın gasilhanede canlandı Hatay'da öldü sanılan kadın gasilhanede canlandı
08:57 Montella, 4-2’lik İzlanda zaferi sonrası gelecek hedefini açıkladı Montella, 4-2'lik İzlanda zaferi sonrası gelecek hedefini açıkladı
08:47 Konserinde saldırıya uğrayan Murat Boz’dan açıklama Konserinde saldırıya uğrayan Murat Boz'dan açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2024 21:18:44. #1.11#
SON DAKİKA: Eyüpsultan'da Kadın Tacizi: Vatandaşlar Şüpheliyi Darp Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.