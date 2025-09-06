Sağanak yağış nedeniyle kayan yolda korkunç kaza! Otomobil kağıt gibi katlandı - Son Dakika
Sağanak yağış nedeniyle kayan yolda korkunç kaza! Otomobil kağıt gibi katlandı

Haberin Videosunu İzleyin
Sağanak yağış nedeniyle kayan yolda korkunç kaza! Otomobil kağıt gibi katlandı
06.09.2025 10:55  Güncelleme: 12:26
Sağanak yağış nedeniyle kayan yolda korkunç kaza! Otomobil kağıt gibi katlandı
İstanbul'da etkili olan sağanak yağış korkunç bir kazaya sebep oldu. Eyüpsultan'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü Erkan Soytürk virajı alamayarak aydınlatma direğine çarptı. Araç adeta kağıt gibi katlanırken, Soytürk olay yerinde hayatını kaybetti.

Eyüpsultan'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle kayan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü aydınlatma direğine çarptı. Adeta kağıt gibi katlanan otomobilin içinde sıkışan sürücü Erkan Soytürk hayatını kaybetti.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Okmeydanı-Hasdal Bağlantı Yolu Emniyettepe mevkiinde meydana geldi. Etkili olan sağanak yağış nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü Erkan Soytürk virajı alamayarak aydınlatma direğine çarptı. Otomobil çarpmanın etkisiyle adeta kağıt gibi katlanırken, sürücü Soytürk araç içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İstanbul'da korkunç kaza! Otomobil kağıt gibi katlandı

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri tarafından otomobilin içinde sıkışan sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlatırken, araçtan kopan parçaların etrafa dağıldığı görüldü. Sürücünün cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Morgu'na götürüldü.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Eyüpsultan, Otomobil, İstanbul, Güvenlik, İtfaiye, 3-sayfa, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sağanak yağış nedeniyle kayan yolda korkunç kaza! Otomobil kağıt gibi katlandı - Son Dakika

    Yorumlar (13)

  • Vatansever.72:
    FIAT değil. Sanki seat markadır. 14 1 Yanıtla
  • Eyber Ak:
    ah be kardeşim kaç km hızla girdin oraya degermi bu kadar hıza mekanın cennet olsun inşallah Rabbim ailesine sabır versin 15 0 Yanıtla
  • Ahmet Duran CELIK:
    fiat marka araçları Türkiye’de yasaklayacaksın, kaç tane ocak söndürdü bu arabaları 3 9 Yanıtla
    098765:
    fiyat marka araçları yasaklamayacaksın ama insanların bu zihniyetini yasaklayacaksın b.o.k. mu vardı yani o kadar hızlı gidecek siz hızın dışında hiçbir kaza gördünüz mü olsa da küçük sürtmeler olur 3 0
    Turan Oluc:
    fiat değil ki seat 2 0
  • Ömer Özen:
    nasi bir araba bu kartondanmi direk sapa sağlam duruyo 6 0 Yanıtla
  • serseri1988:
    araç seat gibime geldi 5 1 Yanıtla
SON DAKİKA: Sağanak yağış nedeniyle kayan yolda korkunç kaza! Otomobil kağıt gibi katlandı - Son Dakika
