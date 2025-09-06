Sağanak yağış nedeniyle kayan yolda korkunç kaza! Otomobil kağıt gibi katlandı

fiat marka araçları Türkiye’de yasaklayacaksın, kaç tane ocak söndürdü bu arabaları

098765:

fiyat marka araçları yasaklamayacaksın ama insanların bu zihniyetini yasaklayacaksın b.o.k. mu vardı yani o kadar hızlı gidecek siz hızın dışında hiçbir kaza gördünüz mü olsa da küçük sürtmeler olur