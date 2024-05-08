Eyüpsultan'da Okul Müdürü Cinayeti: Cenaze Ailesi Tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan Alındı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Eyüpsultan'da Okul Müdürü Cinayeti: Cenaze Ailesi Tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan Alındı

Eyüpsultan\'da Okul Müdürü Cinayeti: Cenaze Ailesi Tarafından Adli Tıp Kurumu\'ndan Alındı

İstanbul Eyüpsultan'da yabancı uyruklu bir öğrenci tarafından vurularak öldürülen okul müdürü İbrahim Oktugan'ın cenazesi ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Cinayetin ardından yapılan işlemlerin ardından cenaze, oğlu ve yakın akrabalarına teslim edildi.

08.05.2024 00:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Eyüpsultan'da yabancı uyruklu bir öğrenci tarafından vurularak öldürülen okul müdürünün cenazesi ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

Alibeyköy Mahallesi Beste Sokak'taki özel bir lisede yabancı uyruklu bir öğrenci okuldan atılmasından sorumlu tuttuğu okul müdürü İbrahim Oktugan'a (74) silahla ateş edip kaçmıştı. Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden okul müdürü İbrahim Oktugan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Burada yapılan işlemlerin ardından oğlu ve yakın akrabaları Adli Tıp Kurumu'na geldi. Burada yapılan işlemlerin ardından Oktugan'ın cenazesi ailesine teslim edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Adli Tıp Kurumu, Eyüpsultan, İstanbul, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eyüpsultan'da Okul Müdürü Cinayeti: Cenaze Ailesi Tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan Alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:34 Öğrencisinin silahla katlettiği okul müdürünün son görüntüleri ortaya çıktı Öğrencisinin silahla katlettiği okul müdürünün son görüntüleri ortaya çıktı
22:15 Köyde korkunç olay Kesik baş her yerde aranıyor Köyde korkunç olay! Kesik baş her yerde aranıyor
22:01 Nikahta duaya izin vermeyen memurla ilgili belediye başkanı konuştu Nikahta duaya izin vermeyen memurla ilgili belediye başkanı konuştu
19:43 Hamas Kahire’ye ulaştı: İsrailli rehinelerin serbest bırakılması için son şans Hamas Kahire'ye ulaştı: İsrailli rehinelerin serbest bırakılması için son şans
18:02 Türkiye’nin 5 yıllık kredi risk primi düşüşe geçti Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi düşüşe geçti
00:00 Bayraktar AKINCI TİHA, deniz hedeflerini yerle bir etti Bayraktar AKINCI TİHA, deniz hedeflerini yerle bir etti
23:55 PSG’yi eleyen Dortmund, Şampiyonlar Ligi’nin ilk finalisti oldu PSG'yi eleyen Dortmund, Şampiyonlar Ligi'nin ilk finalisti oldu
23:36 Annesine küfür edilen Emre Belözoğlu çılgına döndü: Canları sağ olsun demeyeceğim Annesine küfür edilen Emre Belözoğlu çılgına döndü: Canları sağ olsun demeyeceğim
23:31 Kahtalı Mıçe: Kansere yakalandığım idddiaları asılsız Kahtalı Mıçe: Kansere yakalandığım idddiaları asılsız
22:32 Arda Turan, kendisini beş parasız bırakan Seçil Erzan’ı canlı yayında böyle savundu Arda Turan, kendisini beş parasız bırakan Seçil Erzan'ı canlı yayında böyle savundu
22:24 Beşiktaş, Ankaragücü’nü 1-0 mağlup ederek Türkiye Kupası’nda finale yükseldi Beşiktaş, Ankaragücü'nü 1-0 mağlup ederek Türkiye Kupası'nda finale yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2024 01:14:16. #1.11#
SON DAKİKA: Eyüpsultan'da Okul Müdürü Cinayeti: Cenaze Ailesi Tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement