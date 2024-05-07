Eyüpsultan'da Okul Müdürü Silahlı Saldırı Sonucu Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Eyüpsultan'da Okul Müdürü Silahlı Saldırı Sonucu Hayatını Kaybetti

Eyüpsultan\'da Okul Müdürü Silahlı Saldırı Sonucu Hayatını Kaybetti

Eyüpsultan'daki Özel Eyüpsultan Final Akademi Anadolu Lisesi'nde okuldan atılan öğrenci, okul müdürü İbrahim Oktugan'ı silahla vurarak öldürdü. Olayın ardından şüpheli yakalanırken, müdür ise hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

07.05.2024 20:21
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Eyüpsultan'da okuldan atılan öğrenci tarafından vurulan özel bir liseısı müdürü İbrahim Oktugan hayatını kaybetti.

Eyüpsultan'daki Özel Eyüpsultan Final Akademi Anadolu Lisesi'nde Irak asıllı olduğu iddia edilen Y.K., Aralık 2023 tarihinde öğretmeni ve ardından okul müdürü İbrahim Oktugan'la yaşadığı sorunlardan sonra okuldan atılmıştı. Öğretmenleri ile sorun yaşadığı gerekçesiyle okuldan atılan Y.K., aradan geçen 5 ay sonra bugün sabah saatlerinde liseye gelerek okul müdürü İbrahim Oktugan'ı odasına girerek yanında getirdiği silahla vurmuştu. Şahıs polis ekipleri tarafından yakanırken, müdür tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırılmıştı. Ağır yaralı olarak Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılan okul müdürü İbrahim Oktugan, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Anadolu Lisesi, Eyüpsultan, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eyüpsultan'da Okul Müdürü Silahlı Saldırı Sonucu Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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