Eyüpsultan'da Okul Müdürünü Vuran Zanlı Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
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Eyüpsultan'da Okul Müdürünü Vuran Zanlı Adliyeye Sevk Edildi

Eyüpsultan'da okuldan atılmasından sorumlu tuttuğu okul müdürü İbrahim Oktugan'ı silahla vurarak ölümüne neden olan 17 yaşındaki zanlı, Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliğindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Olayda, öğrenci polis ekipleri tarafından yakalanırken, okul müdürü ise hastanede hayatını kaybetmişti.

08.05.2024 14:18
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Eyüpsultan'da okuldan atılmasından sorumlu tuttuğu okul müdürü İbrahim Oktugan'ı silahla vurarak ölümüne neden olan 17 yaşındaki zanlı, Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliğindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Eyüpsultan'da dün sabah saatlerinde meydana gelen olayda Özel Eyüpsultan Final Akademi Anadolu Lisesi'nde Irak asıllı olduğu iddia edilen Y.K., Aralık 2023 tarihinde öğretmeni ve ardından okul müdürü İbrahim Oktugan'la yaşadığı sorunlardan sonra okuldan atılmıştı. Öğretmenleri ile sorun yaşadığı gerekçesiyle okuldan atılan Y.K., aradan geçen 5 ay sonra bugün sabah saatlerinde liseye gelerek okul müdürü İbrahim Oktugan'ı odasına girerek yanında getirdiği silahla vurmuştu. Öğrenci polis ekipleri tarafından yakanırken, müdür tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırılmıştı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan okul müdürü hayatını kaybetmişti.

Okul müdürü İbrahim Oktugan'ı silahla vurarak ölümüne neden olan 17 yaşındaki zanlı Y.K., Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından olaydan sonra yakalanarak gözaltına alındı. Çocuk Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlanan zanlı daha sonra adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Eyüpsultan, Çocuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eyüpsultan'da Okul Müdürünü Vuran Zanlı Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika

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