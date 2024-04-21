Eyüpsultan'da direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü demir bariyerleri çarparak şarampole yuvarlandı. Çarpmanın etkisiyle camdan ağaçlık alana fırlayan sürücü ağır yaralanırken, olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi.
Kaza, saat 02.20 sıralarında Eyüpsultan Güzeltepe Mahallesi Hasdal- Okmeydanı Bağlantı Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Okmeydanı istikametinde seyir halindeki 16 NZC 96 plakalı otomobil sürücüsü Bilal Demir (21), direksiyon hakimiyetini kaybedince önce demir bariyerlere çarptı, ardından da yol kenarındaki ağaçlık alana yuvarlandı. Feci kazada otomobil sürücüsü camdan ağaçlık alana savruldu, otomobil ise taklalar atarak adeta hurdaya döndü. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri yolda güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri ağaçlık alana uçan sürücü Demir'e olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. İtfaiye ve polis ekipleri araçta başka birinin bulunma ihtimalini göz önüne alarak çevrede uzun süre incelemelerde bulundu.
Yakınları sinir krizi geçirdi
Kazayı duyan Demir'in ailesi ve yakınları olay yerine koştu. Demir'in kaza yaptığı aracı gören yakınları sinir krizi geçirerek göz yaşı döktü. Yaşanan kazada hastaneye kaldırılan Demir'in durumunun ağır olduğu öğrenildi. Öte yandan hurdaya dönen otomobil, vinç yardımıyla ağaçlık alandan çıkarıldı.
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Son Dakika › 3.Sayfa › Eyüpsultan'da Otomobil Şarampole Yuvarlandı: Sürücü Ağır Yaralı - Son Dakika
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