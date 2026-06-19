Eyüpsultan'da Otoparka Silahlı Saldırı - Son Dakika
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Eyüpsultan'da Otoparka Silahlı Saldırı

Eyüpsultan\'da Otoparka Silahlı Saldırı
19.06.2026 01:19
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İstanbul Eyüpsultan'da motosikletli şüpheliler otoparka ateş açtı, bir kişi yaralandı.

İstanbul Eyüpsultan'da cadde üzerindeki kapalı otoparka doğru ateş eden motosikletli şüpheliler, olay yerinden kaçtı. Olayda otoparkta bulunan bir kişi yaralandı. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılırken polis ekipleri konu ile ilgili çalışma başlattı.

Olay, saat 23.00 sıralarında İstanbul Eyüpsultan Yeşilpınar Mahallesi Girne Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerindeki kapalı otoparkın önüne iki motosikletle gelen dört şüpheli, ellerindeki silahlarla otoparka doğru birden fazla kez ateş ederek olay yerinden kaçtı. Olayda otoparkta bulunan bir kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis caddede güvenlik önlemi alırken olay yeri inceleme ekipleri caddede çalışma yaptı. Emniyet güçleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Eyüpsultan, İstanbul, Güvenlik, 3. Sayfa, Polis, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eyüpsultan'da Otoparka Silahlı Saldırı - Son Dakika

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