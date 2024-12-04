İstanbul\'da sopalı ve bıçaklı "park yeri" kavgası: 2 yaralı

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İstanbul Eyüpsultan'a bağlı Göktürk Merkez Mahallesi Çamlık Caddesi üzerinde saat 18.00 sıralarında sopalı ve bıçaklı kavga yaşandı.

PARK YERİ TARTIŞMASI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Bir minibüs sürücüsü cadde üzerindeki marketin önüne aracını park etmek istemesi tartışmanın fitilini ateşledi. Bu esnada aracın oraya park edilmesini istemeyen market sahipleri ile minibüs sürücüsü arasında çıkan tartışma kısa süre içinde kavgaya dönüştü.

2 KİŞİ BIÇAKLA YARALANDI

Bölgeye yakınlarını çağıran minibüs sürücüsü, aracıyla markete girmeye çalıştı. Yakınları ise market sahiplerine sopa ve bıçakla saldırdı. Kavgada 2 market sahibi bıçakla yaralandı.

KAÇAN SALDIRGANLAR ARANIYOR

İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Polis olay yerinden kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.