İstanbul Eyüpsultan'a bağlı Göktürk Merkez Mahallesi Çamlık Caddesi üzerinde saat 18.00 sıralarında sopalı ve bıçaklı kavga yaşandı.
Bir minibüs sürücüsü cadde üzerindeki marketin önüne aracını park etmek istemesi tartışmanın fitilini ateşledi. Bu esnada aracın oraya park edilmesini istemeyen market sahipleri ile minibüs sürücüsü arasında çıkan tartışma kısa süre içinde kavgaya dönüştü.
Bölgeye yakınlarını çağıran minibüs sürücüsü, aracıyla markete girmeye çalıştı. Yakınları ise market sahiplerine sopa ve bıçakla saldırdı. Kavgada 2 market sahibi bıçakla yaralandı.
İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Polis olay yerinden kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.
Son Dakika › 3.Sayfa › İstanbul'da sopalı ve bıçaklı 'park yeri' kavgası: 2 yaralı - Son Dakika
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