İstanbul'da sopalı ve bıçaklı "park yeri" kavgası: 2 yaralı - Son Dakika
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İstanbul'da sopalı ve bıçaklı "park yeri" kavgası: 2 yaralı

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Eyüpsultan'da bir marketin önüne park etmek isteyen minibüs sürücüsü ile market sahipleri arasında çıkan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Minibüs sürücüsü aracıyla markete girmeye çalışırken olay yerine çağırdığı yakınları market sahiplerine sopa ve bıçakla saldırdı. Kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı.

04.12.2024 11:10  Güncelleme: 11:41
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İstanbul Eyüpsultan'a bağlı Göktürk Merkez Mahallesi Çamlık Caddesi üzerinde saat 18.00 sıralarında sopalı ve bıçaklı kavga yaşandı.

İstanbul'da sopalı ve bıçaklı 'park yeri' kavgası: 2 yaralı

PARK YERİ TARTIŞMASI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Bir minibüs sürücüsü cadde üzerindeki marketin önüne aracını park etmek istemesi tartışmanın fitilini ateşledi. Bu esnada aracın oraya park edilmesini istemeyen market sahipleri ile minibüs sürücüsü arasında çıkan tartışma kısa süre içinde kavgaya dönüştü.

2 KİŞİ BIÇAKLA YARALANDI

Bölgeye yakınlarını çağıran minibüs sürücüsü, aracıyla markete girmeye çalıştı. Yakınları ise market sahiplerine sopa ve bıçakla saldırdı. Kavgada 2 market sahibi bıçakla yaralandı.

İstanbul'da sopalı ve bıçaklı 'park yeri' kavgası: 2 yaralı

KAÇAN SALDIRGANLAR ARANIYOR

İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Polis olay yerinden kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

İstanbul\'da sopalı ve bıçaklı "park yeri" kavgası: 2 yaralı
Kaynak: DHA

Eyüpsultan, İstanbul, Güvenlik, 3-sayfa, Kavga, Hukuk, Yaşam, Polis, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da sopalı ve bıçaklı 'park yeri' kavgası: 2 yaralı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Remzi Ozdemir:
    Her gün yüz binlerce araç trafiğe katılıyor Bu araçlar nereye gidecek Tabiki böyle yoğunluk olacak Atalarımız maalesef yolları çok geniş tutmuş Böyle sıkışıklık olacak hemen sinirlenmemek lazım 1 0 Yanıtla
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