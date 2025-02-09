Eyüpsultan'da Servis Minibüsü Kazası - Son Dakika
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Eyüpsultan'da Servis Minibüsü Kazası

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Yağmur nedeniyle kaygan yolda kayarak bariyerlere çarpan işçi servisi kazasından sürücü yara almadı.

09.02.2025 19:18
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Eyüpsultan'da işçi servisi kaza yaptı: Araçta hasar oluştu

İSTANBUL - İstanbul Eyüpsultan'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda servis minibüsü kayarak bariyerlere çarptı. Yan dönen servisin şoförü kazadan yara almadan kurtulurken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Eyüpsultan ilçesine bağlı Göktürk'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Oktay G. idaresindeki Altur Turizm'e ait 34 LCK 093 plakalı OTOKAR marka servis aracı, sürücünün yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak yan döndü. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yan dönen otobüs nedeniyle her iki istikamette tek şerit trafiğe kapatılırken, uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza sırasında araçta işçilerin olmaması ile facianın eşiğinden dönüldü. Servis şoförü Oktay G. kazadan yara almadan kurtulurken, servis aracında hasar oluştu.

Yan dönen otobüsün olay yerinden kaldırılması için bölgeye çekici çağrıldı. Çekicinin olay yerine gelmesiyle yan dönen otobüs olay yerinden kaldırıldı ve kapanan şeritler tekrar trafiğe açıldı.

"Yağmur nedeniyle sağ sola savruldum, en son bariyerlere girdim"

Havalimanına işçi almaya gittiğini belirten servis şoförü Oktay G., araçta çok büyük bir hasar olmadığını söyledi. Oktay G., "Tutanak tutuldu. Yağmur nedeniyle beton zemin daha çok kayganlaştı. Asfalt zemin olsaydı böyle olmazdı. Sağ sola savruldum, tutamadım aracı. En sonunda bariyerlere girdim" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eyüpsultan'da Servis Minibüsü Kazası - Son Dakika

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