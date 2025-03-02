Eyüpsultan'da Talihsiz Kaza: Muhammet Koçak Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Eyüpsultan'da Talihsiz Kaza: Muhammet Koçak Hayatını Kaybetti

Muhammet Gürcan Koçak, emniyet şeridinde aracını tamir ederken yolcu servisi tarafından çarpıp hayatını kaybetti.

02.03.2025 23:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eyüpsultan'da hayatını kaybeden Muhammet Gürcan Koçak'ın öldüğü kazaya ilişkin görüntüler ortaya çıktı

-Emniyet şeridinde aracını tamir eden sürücüye yolcu servisi çarpmış

Yolcu servisinin çarptığı Muhammet Gürcan Koçak hayatını kaybetti

Kaza anı Murat Aci'nin hayatını kaybettiği kazayı akıllara getirdi

İSTANBUL - İstanbul Eyüpsultan'da Muhammet Gürcan Koçak, arızalanan UTV aracını emniyet şeridinde tamir etmeye çalıştığı sırada yolcu servisinin çarpmasıyla hayatını kaybetti. Kaza anı saniye saniye kamera yansırken, sürücü olay yerinden kaçtı. Olay, Oğuz Murat Aci'nin yaşamını yitirdiği kazayı akıllara getirdi.

Olay 22 Şubat Cumartesi 02.00 sıralarında Eyüpsultan Kemerburgaz yolunda yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 25 yaşındaki Muhammet Gürcan Koçak seyir halindeyken UTV aracının arızalanması üzerine emniyet şeridinde durdu. Koçak aracını tamir etmeye başladı. O sırada sırada havalimanı yolcu servisi şoförü M.Y., Muhammet Gürcan Koçak'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle Koçak yol kenarındaki ormanlık alana savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Koçak hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri de olay yerinden kaçan sürücüsü yakalamak için çalıma başlattı.

servis aracı şoförü M.Y., polis ekipleri tarafından İstanbul Havalimanı'nda yakalandı. Şüphelinin ilk ifadesinde, birine çarptığını görmediğini ve yoğun kar yağışı olması nedeniyle domuza çarptığını düşünüp durmadığını ifade ettiği öğrenildi. Emniyette işlemleri biten servis şoförü sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Koçak'ın cenazesi aynı gün defnedildi. Kaza anı da saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Öte yandan kaza Oğuz Murat Aci'nin yaşamını yitirdiği kazayı akıllara getirdi.

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Eyüpsultan, İstanbul, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eyüpsultan'da Talihsiz Kaza: Muhammet Koçak Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:29 Bilirkişiyi davasında 5 gazeteciye beraat Bilirkişiyi davasında 5 gazeteciye beraat
14:32 Cenazeye damga vuran kare Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve İnce yan yana saf tuttu Cenazeye damga vuran kare! Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve İnce yan yana saf tuttu
14:21 Arap Birliği’nden Trump’ı küplere bindirecek Gazze anlaşması Arap Birliği'nden Trump'ı küplere bindirecek Gazze anlaşması
14:11 Tartışma yaratan görüntü Belediye başkanı, AK Parti kongresine katılan esnafı tövbe mi ettirdi Tartışma yaratan görüntü! Belediye başkanı, AK Parti kongresine katılan esnafı tövbe mi ettirdi?
14:07 Belgrad Ormanı’nda kaybolan Ece Gürel’e ne oldu İlk ipucu bulundu Belgrad Ormanı'nda kaybolan Ece Gürel'e ne oldu? İlk ipucu bulundu
23:03 CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik hakkında soruşturma başlatıldı CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik hakkında soruşturma başlatıldı
23:02 Göztepe ile Samsunspor 2-2 berabere kaldı Göztepe ile Samsunspor 2-2 berabere kaldı
22:41 Öcalan, Bahçeli’nin ’Meclis’e gelsin’ çağrısına ’İşini güçleştirmeyelim’ diyerek reddetmiş Öcalan, Bahçeli'nin 'Meclis'e gelsin' çağrısına 'İşini güçleştirmeyelim' diyerek reddetmiş
22:29 Bahçeli ile Demirtaş ne konuştu İşte sürpriz telefon görüşmesinin detayları Bahçeli ile Demirtaş ne konuştu? İşte sürpriz telefon görüşmesinin detayları
22:14 Süper Lig ekibine ceza aldırmıştı: Fenerbahçe’den akıllara durgunluk veren transfer hamlesi Süper Lig ekibine ceza aldırmıştı: Fenerbahçe'den akıllara durgunluk veren transfer hamlesi
22:01 İşte Selahattin Demirtaş’ın hastaneden görüntüsü İşte Selahattin Demirtaş'ın hastaneden görüntüsü
21:51 Bayern Münih, Sacha Boey ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor Bayern Münih, Sacha Boey ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor
21:44 İmralı heyeti, Adnan Menderes’i mezarında ziyaret etmiş İmralı heyeti, Adnan Menderes'i mezarında ziyaret etmiş
21:17 Sırrı Süreyya Önder, Bahçeli ile olan anısını anlattı: Daha barış halayı çekeceğiz Sırrı Süreyya Önder, Bahçeli ile olan anısını anlattı: Daha barış halayı çekeceğiz
20:57 Galatasaray’a Osimhen müjdesi: Transferinden vazgeçtiler Galatasaray'a Osimhen müjdesi: Transferinden vazgeçtiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2025 16:01:06. #7.12#
SON DAKİKA: Eyüpsultan'da Talihsiz Kaza: Muhammet Koçak Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.