Eyüpsultan'da Talihsiz Kaza: Muhammet Koçak Hayatını Kaybetti

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Eyüpsultan'da hayatını kaybeden Muhammet Gürcan Koçak'ın öldüğü kazaya ilişkin görüntüler ortaya çıktı

-Emniyet şeridinde aracını tamir eden sürücüye yolcu servisi çarpmış

Yolcu servisinin çarptığı Muhammet Gürcan Koçak hayatını kaybetti

Kaza anı Murat Aci'nin hayatını kaybettiği kazayı akıllara getirdi

İSTANBUL - İstanbul Eyüpsultan'da Muhammet Gürcan Koçak, arızalanan UTV aracını emniyet şeridinde tamir etmeye çalıştığı sırada yolcu servisinin çarpmasıyla hayatını kaybetti. Kaza anı saniye saniye kamera yansırken, sürücü olay yerinden kaçtı. Olay, Oğuz Murat Aci'nin yaşamını yitirdiği kazayı akıllara getirdi.

Olay 22 Şubat Cumartesi 02.00 sıralarında Eyüpsultan Kemerburgaz yolunda yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 25 yaşındaki Muhammet Gürcan Koçak seyir halindeyken UTV aracının arızalanması üzerine emniyet şeridinde durdu. Koçak aracını tamir etmeye başladı. O sırada sırada havalimanı yolcu servisi şoförü M.Y., Muhammet Gürcan Koçak'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle Koçak yol kenarındaki ormanlık alana savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Koçak hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri de olay yerinden kaçan sürücüsü yakalamak için çalıma başlattı.

servis aracı şoförü M.Y., polis ekipleri tarafından İstanbul Havalimanı'nda yakalandı. Şüphelinin ilk ifadesinde, birine çarptığını görmediğini ve yoğun kar yağışı olması nedeniyle domuza çarptığını düşünüp durmadığını ifade ettiği öğrenildi. Emniyette işlemleri biten servis şoförü sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Koçak'ın cenazesi aynı gün defnedildi. Kaza anı da saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Öte yandan kaza Oğuz Murat Aci'nin yaşamını yitirdiği kazayı akıllara getirdi.