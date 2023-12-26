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Eyüpsultan'da toprak kayması sonucu kömürlükten kopan parçalar çocuk parkına düştü - Son Dakika
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Eyüpsultan'da toprak kayması sonucu kömürlükten kopan parçalar çocuk parkına düştü

Eyüpsultan'da meydana gelen toprak kayması sonucu kömürlüğün bir kısmı çocuk parkına düştü. Olay anında parkta kimsenin olmaması faciayı önledi. Belediye ekipleri kömürlüğü yıkmaya başladı.

Eyüpsultan\'da toprak kayması sonucu kömürlükten kopan parçalar çocuk parkına düştü
26.12.2023 - 22:27,
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Eyüpsultan'da toprak kayması sonucu kömürlükten kopan parçalar çocuk parkına düştü

Ekipler tarafından yıkılan kömürlükteki çalışmalar ve zarar gören çocuk parkı havadan görüntülendi

İSTANBUL - Eyüpsultan'da yağışın etkisiyle meydana gelen toprak kayması sonucu kömürlüğün bir kısmı aşağıda bulunan çocuk parkına düştü. Bu sırada parkta kimsenin olmaması muhtemel bir faciayı önlerken, olay yerine gelen belediye ekipleri kömürlüğü yıkmaya başladı. Ekiplerin çalışması ve park havadan görüntülendi.

Olay, dün sabah saatlerinde Eyüpsultan Karadolap Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, kısa süre önce kentsel dönüşüm için bir bina boşaltıldı. Binanın arka tarafında bulunan kömürlüğün bir kısmı ise yağmurun etkisiyle toprak kayınca altında bulunan çocuk parkına düştü. Olay anında şans eseri parkta hiç kimsenin bulunması muhtemel bir facianın önüne geçerken, çocuk parkı zarar gördü. Olay yerine gelen Eyüpsultan Belediyesine bağlı ekipler boşaltılan binayı mühürledi. Eyüpsultan Belediyesi ekipleri ise çökme tehlikesi bulunan kömürlüğü kontrollü bir şekilde yıkmaya başladı. Site içerisindeki park etrafı çevrilerek geçici süreyle kullanıma kapatıldı. Ekiplerin çalışma yaptığı site içerisinde park ve olay yeri havadan görüntülendi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Eyüpsultan'da toprak kayması sonucu kömürlükten kopan parçalar çocuk parkına düştü - Son Dakika


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