Ezerek telef olan köpekleri çöp kamyonuna atıp götürdüler

Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde çöp kamyonu, evin önünde oynayan 2 köpeğin üstünden geçerek ölümüne neden oldu. Temizlik işçilerinin 2 köpeği çöp kamyonuna attığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, öğle saatlerinde Karapürçek ilçesine bağlı Ahmetler Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalleden geçen çöp kamyonu, çöp toplamak üzere durdu. Yeniden hareket eden kamyonun şoförü, bir evin önünde oynayan 2 köpeği fark etmeyip, üzerinden geçti.
Durumu fark eden şoför ve temizlik görevlisi araçtan indi. Görevliler, ölen köpekleri arka ayaklarından tutarak çöp kamyonunun arkasına atıp, bölgeden ayrıldı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Köpeklerin sahibi olduğu öğrenilen Haydar Y., olayla ilgili şikayetçi olacağını belirtti.
