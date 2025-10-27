13 yaşındaki kızdan 5 gündür haber alınamıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

13 yaşındaki kızdan 5 gündür haber alınamıyor

13 yaşındaki kızdan 5 gündür haber alınamıyor
27.10.2025 14:00  Güncelleme: 14:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de 5 gün önce arkadaşına gitmek için evden çıkan 13 yaşındaki Ezgi Beyaz'dan haber alınamıyor. Küçük kızın bulunması için polis ekipleri geniş çaplı arama çalışması başlattı.

Eskişehir'de 5 gün önce arkadaşına gitmek için evden ayrılan ve kayıplara karışan 13 yaşındaki Ezgi Beyaz'ın bulunması için polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

5 GÜNDÜR KAYIP

Edinilen bilgilere göre, Esentepe Mahallesi Onan Sokak'ta oturan Ezgi Beyaz, ailesine bir arkadaşına gideceğini söyleyerek 22 Ekim 2025 tarihinde evden ayrıldı. Arkadaşının, Kumlubel Mahallesi Esenli Caddesi'nde bulunan evine giden çocuk, oradan çıktıktan sonra kayıplara karıştı.

POLİS GÜNLERDİR ARIYOR

Cep telefonunu kendi evinde bırakan küçük kızdan haber alamayan endişeli ailesi, karakola giderek durumu polise bildirdi. Müracaat üzerine ekipler tarafından kayıp kızın bulunması için çalışma başlatıldı. Aile, kızlarını gören veya duyan vatandaşların 112 Acil Servis'e ihbarda bulunmalarını rica etti.

13 yaşındaki kızdan 5 gündür haber alınamıyor
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Acil Servis, 3-sayfa, Yaşam, Polis, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 13 yaşındaki kızdan 5 gündür haber alınamıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tası tarağı toplayıp oraya taşınmıştı ’Çakallarla Dans’ın ’Köfte Necmi’si ilk hasadını yaptı Tası tarağı toplayıp oraya taşınmıştı! 'Çakallarla Dans'ın 'Köfte Necmi'si ilk hasadını yaptı
Komşu kavgası kanlı bitti Baba öldü, 7 yaşındaki oğlu yaşam mücadelesi veriyor Komşu kavgası kanlı bitti! Baba öldü, 7 yaşındaki oğlu yaşam mücadelesi veriyor
Kadın doktora çirkin saldırı Sesi duyanlar hemen odaya koştu Kadın doktora çirkin saldırı! Sesi duyanlar hemen odaya koştu
Dünyayı şok eden gelişme Arnavutluk’un yapay zekâ bakanı hamile Dünyayı şok eden gelişme! Arnavutluk'un yapay zekâ bakanı hamile
Galatasaray’a kötü haber Yıldız oyuncu dev maçta yok Galatasaray'a kötü haber! Yıldız oyuncu dev maçta yok
Feci kaza Bilanço çok ağır Feci kaza! Bilanço çok ağır
Bu da çöpçatan pazarı Yüzlerce bekar bu parkta toplanıyor, duvara ilan asıp eş arıyor Bu da çöpçatan pazarı! Yüzlerce bekar bu parkta toplanıyor, duvara ilan asıp eş arıyor

14:35
Türk futbolundaki bahis skandalı sonrası düşme hattındaki takımdan flaş çağrı
Türk futbolundaki bahis skandalı sonrası düşme hattındaki takımdan flaş çağrı
14:15
Vatandaşlara uyarı üstüne uyarı: Saat verildi, sele ve doluya dikkat
Vatandaşlara uyarı üstüne uyarı: Saat verildi, sele ve doluya dikkat
14:06
152 hakem topun ağzında Türk futbolunu sarsan bahis soruşturması bu maçla başladı
152 hakem topun ağzında! Türk futbolunu sarsan bahis soruşturması bu maçla başladı
13:48
Karadağ’da tehlikeli gerginlik Türklerin dükkanları yakıldı, Dışişleri harekete geçti
Karadağ'da tehlikeli gerginlik! Türklerin dükkanları yakıldı, Dışişleri harekete geçti
13:48
Bakan Kurum tek tek yanıtladı 6 bin 750 TL taksitle verilecek evlerle ilgili 30 soru 30 cevap
Bakan Kurum tek tek yanıtladı! 6 bin 750 TL taksitle verilecek evlerle ilgili 30 soru 30 cevap
13:25
Güllü’nün ölümüyle ilgili bomba iddia Kızı hakkında suç duyurusu yapıldı
Güllü'nün ölümüyle ilgili bomba iddia! Kızı hakkında suç duyurusu yapıldı
12:57
Bahçeli’nin gündem olan sözleriyle ilgili Çin’den açıklama: Not ettik
Bahçeli'nin gündem olan sözleriyle ilgili Çin'den açıklama: Not ettik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2025 14:53:08. #7.13#
SON DAKİKA: 13 yaşındaki kızdan 5 gündür haber alınamıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.