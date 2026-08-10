Öcalan'ın ailesiyle çektirdiği fotoğraf paylaşıldı - Son Dakika
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Öcalan'ın ailesiyle çektirdiği fotoğraf paylaşıldı

Öcalan\'ın ailesiyle çektirdiği fotoğraf paylaşıldı
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Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın, 10 ay önce İmralı'da ailesiyle yaptığı görüşmede çekilen fotoğrafı paylaşıldı. 31 Ekim 2025 tarihinde çekilen fotoğraf, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan tarafından Instagram'da paylaşıldı.

PKK/KCK silahlı terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın 31 Ekim 2025 tarihinde İmralı’da ailesiyle yaptığı görüşmede çekilen fotoğraf ilk kez kamuoyuyla paylaşıldı.

DEM PARTİLİ VEKİL PAYLAŞTI

DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile 31 Ekim 2025’te İmralı’da gerçekleştirilen aile görüşmesinde çekilen bir fotoğrafı sosyal medya Instagram hesabından paylaştı.

Öcalan'ın ailesiyle çektirdiği fotoğraf paylaşıldı

KIZ KARDEŞİ VE YEĞENLERİ 

İlk kez yayımlanan fotoğrafta Abdullah Öcalan’ın yanı sıra kardeşi Fatma Öcalan ile yeğenleri Ömer Öcalan, Berfin Öcalan ve Ali Öcalan yer alıyor.

Görüşmeye ilişkin fotoğraf, yaklaşık 10 ay sonra ilk kez kamuoyuyla paylaşıldı.

Öcalan'ın ailesiyle çektirdiği fotoğraf paylaşıldı


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Son Dakika Ömer Öcalan Öcalan'ın ailesiyle çektirdiği fotoğraf paylaşıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • VillaUmut VillaUmut:
    Muharrem İnce’nin 14 yıl sonra yavaş yavaş haklı çıkıyor olması peki.. 20 0 Yanıtla
    ökkeş Kalem ökkeş Kalem:
    Akp ye oy verenler gurur duysun bak nasıl rahatlar 9 0
  • oktay sayar oktay sayar:
    en gereksizlerin resmi 12 0 Yanıtla
  • Apple User Apple User:
    ne kadar şirinler 5 5 Yanıtla
  • fatih topaktaş fatih topaktaş:
    şunların bi tiplerine baksana 7 1 Yanıtla
  • Taner Avcı Taner Avcı:
    hadi çıktı diyelim dem in başına bumu ,demirtaşmı geçecek 1 4 Yanıtla
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