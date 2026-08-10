Öcalan\'ın ailesiyle çektirdiği fotoğraf paylaşıldı

PKK/KCK silahlı terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın 31 Ekim 2025 tarihinde İmralı’da ailesiyle yaptığı görüşmede çekilen fotoğraf ilk kez kamuoyuyla paylaşıldı.

DEM PARTİLİ VEKİL PAYLAŞTI

DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile 31 Ekim 2025’te İmralı’da gerçekleştirilen aile görüşmesinde çekilen bir fotoğrafı sosyal medya Instagram hesabından paylaştı.

KIZ KARDEŞİ VE YEĞENLERİ

İlk kez yayımlanan fotoğrafta Abdullah Öcalan’ın yanı sıra kardeşi Fatma Öcalan ile yeğenleri Ömer Öcalan, Berfin Öcalan ve Ali Öcalan yer alıyor.

Görüşmeye ilişkin fotoğraf, yaklaşık 10 ay sonra ilk kez kamuoyuyla paylaşıldı.



