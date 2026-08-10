Yeni Parti'de 21 milletvekili çerçeve yasaya 'hayır' diyecek - Son Dakika
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Yeni Parti'de 21 milletvekili çerçeve yasaya 'hayır' diyecek

Yeni Parti\'de 21 milletvekili çerçeve yasaya \'hayır\' diyecek
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Yeni Parti lideri Özgür Özel’in çerçeve yasa teklifine destek açıklamasına rağmen partide farklı oy tercihleri ortaya çıktı. Özel, kendisi ve parti yönetiminin “evet” oyu vereceğini açıklarken milletvekillerinin de seçim bölgelerindeki yurttaşların hassasiyet, beklenti ve kaygılarını dikkate alarak oy kullanacağını söyledi. Bunun “grubu kararıyla serbest bırakmak” anlamına gelmediğini vurgulayan Özel’in açıklamasının ardından en az 21 Yeni Parti milletvekili teklife “hayır” diyeceğini duyurdu.

TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen ve Terörsüz Türkiye sürecinin hukuki altyapısını oluşturması hedeflenen çerçeve yasa teklifi, Yeni Parti grubunda farklı oy tercihlerini beraberinde getirdi.

ÖZEL: MİLLETVEKİLLERİ KENDİ İLLERİNE GÖRE KARAR VERECEK

Genel Başkan Özgür Özel, Genel Kurul'daki konuşmasında kendisi ve parti yönetiminin teklife "evet" oyu vereceğini açıkladı. Ancak Özel, milletvekillerinin temsil ettikleri illerdeki hassasiyetleri, beklentileri ve kaygıları dikkate almaları gerektiğini de söyledi.

Özel, "Milletvekillerimiz de seçildikleri illerde millet ne diyorsa ona göre karar verecek, ona göre oy kullanacaktır" ifadelerini kullandı. Bu tutumun grubun "kararında serbest bırakılması" anlamına gelmediğini belirten Özel, milletvekillerinin kendi illerinin ve temsil ettikleri toplumsal kesimlerin beklentilerini göz önünde bulundurarak karar vermelerini istedi.

EN AZ 21 VEKİL "HAYIR" OYU KULLANACAK

Özel'in açıklamasının ardından Yeni Parti'den en az 14 milletvekili çerçeve yasa teklifine "hayır" oyu vereceğini açıkladı.

"Hayır" oyu kullanacağını duyuran milletvekilleri arasında Burdur Milletvekili İzzet Akbulut, Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici, Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan, Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı, Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, Samsun Milletvekili Murat Çan, Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul, Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu, İzmir Milletvekili Salih Uzun, Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, İzmir Milletvekili Murat Bakan, Ordu Milletvekili Seyit Torun, Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, İstanbul Milletvekili Fethi Açıkel, Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, Gaziantep Milletvekili Melih Meriç yer aldı.

Yeni Parti'nin TBMM'de toplam 91 sandalyesi bulunuyor.

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Son Dakika Özgür Özel Yeni Parti'de 21 milletvekili çerçeve yasaya 'hayır' diyecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • bh6mzm4tm7 bh6mzm4tm7:
    hainler evet diyecek işte . 3 5 Yanıtla
  • Yunus Durak Yunus Durak:
    Demokrasi bu şekilde olmalı, seçilen liderin baskısı ile değil kendi iradesiyle hareket etmeli 5 2 Yanıtla
    VillaUmut VillaUmut:
    Yok ya bence halk versin kararı, bu siyasilerde kimin eli kimin cebinde belli değil ki.. Ama bunu yapmak yemez tabii ayrı konu :) 4 0
  • Ahmet Yıldız Ahmet Yıldız:
    demokratik olarak istediği oyu verebilir 2 1 Yanıtla
  • saktt09@gmail.com [email protected]:
    bir referandumsuz demokrasi örneği daha.. as varken astarina gerek olmayan hayatı meselelerde referandum yapılmalı. direkt millet egemenliği bu olur. aksi halde siyasi oyun, iç dış saikler vs ile bir milletin kaderi ile oynama riski barındırır bence. Saygilar sunarım. 2 0 Yanıtla
  • Naci Şahinli Naci Şahinli:
    Seçim kay edeceksiniz de şerefli bi şekilde dik duruşla kaybedince. Şahsen ben bakın sizin için chp fen Vazgeçtim sizinle birlikte yeni parti demiştim. O ihanet yasasına evet derseniz ben ve benim gibi bir çok kişi hayal kırıklığına uğrayacaktır. Çok kişiyi kaybedersiniz yapmayın 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Yeni Parti'de 21 milletvekili çerçeve yasaya 'hayır' diyecek - Son Dakika
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