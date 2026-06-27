Çanakkale'de denizden su alan yangın söndürme uçağının kalkış yapamadığı anlar ortaya çıktı - Son Dakika
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Çanakkale'de denizden su alan yangın söndürme uçağının kalkış yapamadığı anlar ortaya çıktı

Çanakkale\'de denizden su alan yangın söndürme uçağının kalkış yapamadığı anlar ortaya çıktı
27.06.2026 08:52  Güncelleme: 08:55
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Çanakkale'nin Ezine ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangına müdahale eden uçak, denizden su alırken şiddetli rüzgar ve dalgalar nedeniyle kalkış yapamadı. O anlar cep telefonuyla kaydedildi. Yangın kontrol altına alınırken, uçak güvenli şekilde kıyıya çekildi.

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangına havadan müdahale eden yangın söndürme uçağı su aldığı sırada şiddetli rüzgar ve dalgalar nedeniyle kalkış yapamadı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde yangına havadan müdahale eden yangın söndürme uçağının su almak için denize indiği görülüyor. Denizde su alırken hareket halinde olan uçağın bir süre sonra şiddetli rüzgar ve denizde oluşan dalgalar nedeniyle kalkış yapamadığı görüldü.

Ezine ilçesi Çamoba köyü yakınlarındaki tarım arazisinde dün saat 14.20 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile Ezine Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangının ormana sıçramaması için havadan ve karadan müdahale başlatıldı. Köylülerin de su tankerleriyle destek verdiği yangın saat 16.00 sıralarında kontrol altına alındı.

Yangın söndürme uçağı havalanamadı

Yangına müdahale için Orman Bölge Müdürlüğüne ait bir uçak su aldığı sırada şiddetli rüzgar ve denizdeki dalgalar nedeniyle kalkış yapamadı. Kıyıya yanaştırıldı.

Konuyla ilgili Çanakkale Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Ezine ilçesi, Çamoba köyü kırsalında 26 Ağustos 2025 Cuma günü saat 14.20 sıralarında yangın meydana gelmiştir. Yangına 5 uçak, 2 helikopter ile havadan, 11 arazöz, 3 itfaiye aracı ile karadan ilgili kurumlarımızın koordinasyonunda müdahale edilerek, ormanlık alana sirayet etmeden büyük ölçüde kontrol altına alınmıştır. Müdahale sırasında görev yapan yangın söndürme uçaklarından biri, denizden su alımı esnasında denizin dalgalı olması nedeniyle kalkış gerçekleştirememiştir. Söz konusu uçak güvenli şekilde kıyıya yanaştırılmış olup, pilotumuzun sağlık durumu iyidir ve emniyettedir. Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı botlarımız ile jandarma ekiplerimiz olay yerinde gerekli tedbirleri almış, süreç tüm kurumlarımızın koordinasyonu içerisinde yakından takip edilmektedir" denildi.

Yangın sırasında Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne ait yangın söndürme uçağının denizden su alırken kalkış yapamadığı anlar bölgede bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde yangına havadan müdahale eden yangın söndürme uçağının su almak için denize indiği görülüyor. Denizde su alırken hareket halinde olan uçağın bir süre sonra şiddetli rüzgar ve denizde oluşan dalgalar nedeniyle kalkış yapamadığı görüldü. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

Çanakkale, 3. Sayfa, Güvenlik, Ulaşım, Tarım, Ezine, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çanakkale'de denizden su alan yangın söndürme uçağının kalkış yapamadığı anlar ortaya çıktı - Son Dakika

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